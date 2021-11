Scopri come realizzare un meraviglioso presepe fai da te con materiali di riciclo

Quanto si risparmia con le lampade a LED?

Sei più fan dell’albero di Natale o del presepe? Oppure ti piacciono entrambi? In ogni caso quest’anno punta sul riciclo creativo per le tue decorazioni, incluse statuine, casette e personaggi del presepe.

Numerosi materiali si prestano allo scopo, dalle pepiere in legno al cartoncino, e il risultato, te lo garantiamo, sarà superlativo.

Presepe fai da te con pepiere e vecchi oggetti di legno

Pepiere, sfere e altri elementi di legno recuperati da vecchi oggetti di uso comune si trasformano, con un po’ di immaginazione e qualche tocco di colore, in un presepe a dir poco meraviglioso. L’idea è di The House That Lars Built che sul proprio blog ci spiega passo come realizzarlo.

Tutto sta nel combinare i vari pezzi di legno con creatività, incollandoli gli uni sugli altri con della colla a caldo. Non è necessario che siano identici a quelli del tutorial, l’importante è prendere spunto.

Dopodiché si passa alla pittura con colori acrilici e pennello. Prima di iniziare scegli una palette cromatica. Quella super-vivace di The House That Lars Built è senz’altro un’ottima idea!

Presepe fai da te con vecchio pallet

Anche i vecchi pallet si possono riciclare per farne presepi originali, come il seguente realizzato da Lehman lane che in questo tutorial ci spiega passo passo come dargli vita.

Presepe fai da te di cartone e cartoncino riciclato

Con un po’ di creatività, forbici, matita e taglierino alla mano, puoi realizzare il tuo presepe anche con del semplice cartone riciclato. Ovviamente più dettagli aggiungi, più sarà complessa la realizzazione.

Ma puoi anche limitarti a disegnare e ritagliare i singoli personaggi, le palme, e qualche elemento di sfondo, componendo il tutto.

Anche il cartoncino si presta alla creazione dei personaggi. Traccia le sagome con una matita, ritagliale con le forbici, disponibile su una superficie piana in un angolo di casa.

Presepe fai da te con rami

Hai da parte dei rami che utilizzi per accendere il fuoco? Puliscili e riutilizzali per il tuo presepe fai da te.

Assicurati che non siano troppo fini ma nemmeno troppo grossi. Ricavaci dei pezzetti alti almeno una decina di centimetri o anche di più, e con la colla a caldo applicaci sopra delle sfere di legno, che avrai personalizzato con occhietti e boccuccia.

Aggiungi i vari dettagli a seconda dei personaggi del presepe che vuoi realizzare.

Se vuoi aggiungere un tocco di colore, puoi vestire i personaggi con del feltro. Ti basta disegnarci sopra gli abiti con una matita, ritagliarli con le forbici e con ago e filo realizzare vestiti e accessori, personalizzandoli a piacere. Se non sai cucire, puoi aiutarti con la colla a caldo.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: