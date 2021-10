Scopri come realizzare dei bellissimi porta dolcetti fai da te di Halloween con materiale di riciclo

Anziché acquistare i porta dolcetti di Halloween, quest’anno attingi al riciclo creativo! Insegnerai ai bambini l’importanza di questa pratica e in più stimolerai la loro creatività.

Secchi, barattoli, piatti di carta, sono molti gli oggetti che si prestano a essere reinventati con fantasia. Vedrai che con un pizzico di creatività, e ispirandoti alle idee del web, non ti sarà difficile dare vita a un porta caramelle fai da te originale e bellissimo.

Porta dolcetti di Halloween fai da te con secchio riciclato

Se hai da parte qualche vecchio secchio, non gettarlo via. Lavalo bene, asciugalo e dipingilo con della vernice spray ad acqua. Nero, arancione, viola sono i colori migliori per lo sfondo.

Una volta pronto, disegnaci sopra zucche, gatti, fantasmi e scheletri con un pennarello indelebile. Personalizza il secchiello con il nome dei bambini.





Per renderlo ancora più carino, aggiungi sui lati dei nastri colorati.





Porta dolcetti di Halloween fai da te con piatto di carta riciclato

I piatti di carta si trasformano in poche mosse in un simpatico porta caramelle fai da te.

Procuratene due, ritaglia la sommità con le forbici, quindi dipingili con i colori acrilici ad acqua.

Unisci i due piatti con una graffettatrice e personalizzali aggiungendo elementi a piacere. Potresti realizzare delle zampe di ragno di cartoncino, trasformando il porta caramelle in uno spaventoso insetto. Basta disegnarle, ritagliarle con le forbici e applicarle tutt’intorno al porta caramelle con la graffettatrice.

Aggiungi gli occhietti e una boccuccia bizzarra, che puoi semplicemente tracciare con il pennarello indelebile bianco.

Non ti resta che praticare due forellini ai lati e aggiungere del cordino per poter trasportare la borsetta.

Preferisci i pipistrelli? Recupera le parti restanti dei piatti di carta e disegnaci sopra due ali, dopodiché ritagliale con le forbici e aggiungile ai lati del porta caramelle con la graffettatrice. Disegna una bocca con un pennarello indelebile bianco, aggiungi due dentini ritagliati da un pezzo di carta bianco, e infine gli occhietti.

Porta dolcetti di Halloween fai da te con barattoli riciclati

Se hai dei vecchi barattoli di latta, lavali, rimuovi tutte le etichette, falli asciugare e dipingili con colore acrilico ad acqua. Una volta preparata la base, aggiungi i dettagli con dei pennarelli indelebili di vari colori.

Puoi inserire nei barattoli della carta velina per renderli ancora più graziosi. Pronti per accogliere le caramelle di Halloween.

Porta dolcetti di Halloween fai da te di cartoncino

Se hai dei fogli di cartoncino avanzato, utilizzali per creare simpatici porta caramelle fai da te a forma di zucca. Semplici e creativi.

Ecco altre idee di riciclo creativo da cui trarre spunto.

