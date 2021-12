Non buttare i tuoi vecchi collant smagliati: trasformali in graziose fasce per capelli a costo zero

Scopri come trasformare i tuoi vecchi collant smagliati in bellissime fasce per capelli con questo tutorial facilissimo

I collant sono uno degli accessori più amati dalle donne, ma anche quelli dalla vita più breve essendo soggetti a smagliature e facili strappi. I collant in nylon o in microfibra però ben si prestano all’upcycle e al riciclo creativo e allora, prima di buttare le vostre calze nel secchio dell’indifferenziata, provate a chiedervi se potete dar loro nuova vita per ottenere strumenti utili o accessori nuovi di zecca da sfoggiare in diverse occasioni. Ci sono tante idee per riciclare le vecchie calze smagliate, ma oggi volevamo mostrarvi come realizzare delle bellissime fasce per capelli proprio a partire dai collant in microfibra.

Il tutorial che segue è stato postato nel nostro gruppo Facebook di autoproduzione e riciclo creativo da Simona Scazzuso ed è veramente semplicissimo da seguire anche per le persone che hanno meno dimestichezza con il fai-da-te.

Tagliare la punta del piede

Tagliare la parte alta del collant

Prendere la misura della vostra testa con la calza tagliata

A piacere, frastagliare l’estremità della calza (servirà per far venire il fiore finale)

Tagliare dalla parte rimasta della calza un laccetto dello spessore di un cm circa Piegare a metà la calza che avete tagliato e legatela con il laccetto ricavato nel passaggio precedente Una volta legato, aprite la fascia e sistemate il fiore ottenuto

A piacere potete aggiungere un bottone, una perlina, ecc…

La vostra fascia è pronta per essere indossata! Com’è venuta?

Per altre idee iscrivetevi anche voi al gruppo

Fonte