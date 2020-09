Macchinette mangiaplastica anche nei mercati di Roma: in cambio delle bottiglie, biglietti per bus e metro

Le macchinette mangiaplastica per la raccolta e il riciclo delle bottiglie che il Comune di Roma aveva installato nelle stazioni metro ora arriveranno anche nei mercati della Capitale.

La sigla del protocollo tra Roma Capitale e CORIPET, consorzio per la gestione degli imballaggi in PET per liquidi, prevede l’installazione di ecocompattatori su tutto il territorio urbano, mercati compresi. Presenti già in otto stazioni della metropolitana, ora estendono la loro presenza in alcuni dei luoghi più frequentati della città, come i mercati rionali.

In cambio del conferimento delle bottiglie di plastica, si potranno ottenere biglietti per viaggiare sul trasporto pubblico locale.

“Roma è capofila in Italia di questo progetto che è piaciuto moltissimo ai cittadini. In soli otto mesi, sono già stati riciclati 3,2 milioni di bottiglie: un’ottima risposta dei cittadini all’insegna della tutela ambientale e della sostenibilità. Per chi conferisce il materiale in PET, ci saranno meccanismi di premialità analoghi a quelli della campagna +Ricicli +Viaggi”, dichiara la sindaca Virginia Raggi.

La logica di raccolta e riciclo è quella del bottle to bottle: i materiali raccolti avranno nuova vita, sempre in vista dell’obiettivo europeo fissato al 2025 di produrre bottiglie contenenti un 25% di PET riciclato (R-pet).

“Ci auguriamo che l’esempio di Roma Capitale possa funzionare da stimolo anche per gli altri comuni che abbiamo interessato anche in seguito al recente accordo siglato con l’ANCI. Desideriamo fare cultura del riciclo perché la cittadinanza e tanti turisti in visita hanno dimostrato di apprezzare il servizio aggiungendo anche una certa curiosità sul processo che subiscono le bottiglie tra la loro distribuzione e il loro riutilizzo. Abbiamo già avviato contatti anche con altri soggetti, come la GDO e le grandi infrastrutture, per ripetere quest’esperienza anche con le realtà private”, commenta Corrado Dentis presidente CORIPET.

Fonte: Comune di Roma Capitale