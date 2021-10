Scopri come realizzare dei bellissimi lavoretti fai da te ispirati a Frida Kahlo con materiali di riciclo

Una delle più grandi artiste messicane, un’icona anticonvenzionale, una donna forte, indipendente e coraggiosa che ha saputo trasformare il dolore in arte.

È proprio alla mitica Frida Kahlo che si ispirano i lavoretti e gli accessori fai da te che ti proponiamo di seguito. Che puoi realizzare insieme ai bambini, cogliendo l’occasione per descrivergli la storia di questa artista rivoluzionaria.

Non ti resta che scegliere il progetto preferito, recuperare l’occorrente e iniziare a creare.

Vasetti ispirati a Frida con barattoli di latta riciclati

Recupera un barattolo di latta, lavalo e asciugalo bene rimuovendo qualunque etichetta. Dipingilo con dello spray acrilico ad acqua oppure direttamente con il pennello. Lascia asciugare e traccia sopra, con una matita, il volto di Frida.

Ti consigliamo, prima di iniziare, di disegnarlo su un foglio di carta, in modo da avere una traccia già pronta. Ora non ti resta che colorare il viso con gli acrilici e il pennello. Infine inserisci nel vasetto del terriccio e delle piantine grasse a tua scelta.

Bambola di Frida con cartoncino colorato

Recupera qualche foglio di cartoncino colorato e realizza una bambola ispirata a Frida. The Inspiration Edit ti spiega come procedere passo passo. Dovrai stampare delle sagome già pronte sui diversi cartoncini colorati, ritagliarle con le forbici e comporre man mano la bambola. Ti servirà anche un pennarello nero per disegnare il volto. E non dimenticare la colla!

Segnalibro di Frida con bastoncino del gelato

I tuoi bambini non vedranno l’ora di leggere sapendo di avere un segnalibro così carino. Sugar Spice and Glitter ti spiega passo passo come realizzarlo, mettendo a disposizione le sagome dei fiori, del viso e degli altri elementi che compongono il segnalibro, da stampare sui fogli di cartoncino colorato. Una volta stampati basterà comporli secondo indicazioni, utilizzando della semplice colla. E applicare alla fine il bastoncino da gelato.

Cerchietto di fiori e lana ispirato a Frida

Procurati della lana nera e qualche vecchio fiore artificiale. Se non ne hai, puoi sempre realizzare i fiori con la carta o sostituirli con pon pon colorati. Avrai anche bisogno di nastro azzurro, colla a caldo, forbici, pezzetti di stoffa elastici di diversa misura. Come ti spiega The Velvet Mode, dovrai creare la treccia utilizzando la lana e il nastro azzurro, applicare sul ciuffo finale i pezzetti di stoffa elastica per creare il cerchietto-fascia. Infine incollare i fiori.

Se vuoi provare a realizzare i fiori con la carta, segui le istruzioni del seguente video-tutorial.

Maschera di Carnevale di cartoncino

Perché non realizzare una simpatica maschera di Frida per Carnevale? Disegna su un cartoncino grezzo la sagoma del volto, quindi colora i capelli di nero e aggiungi le immancabili sopracciglia. In corrispondenza degli occhi pratica due forellini ovali aiutandoti con il taglierino. Disegna su un foglio di cartoncino azzurro un cerchietto. Incollalo sui capelli e aggiungi fiori di carta colorati, che puoi realizzare seguendo le istruzioni del precedente video-tutorial.

Zucca di Frida

Anziché intagliare la zucca, quest’anno prova a decorarla in modo alternativo ispirandoti a Frida Kahlo. Con il cartoncino realizza le sopracciglia nere e la bocca, poi incollale sulla zucca. Aggiungi sulla sommità una treccia nera di lana e dei pon pon rossi.

Sulla parte bassa applica con la colla a caldo una striscia di stoffa nera di cotone. Puoi farla decorare ai bambini con pennelli e colori per stoffa, privilegiando tonalità tipiche del folklore messicano. Verde per le foglie, rosso, arancione, ma anche rosa per i fiori.

Collage di Frida con cartoncino di vari colori

Recupera dei fogli di cartoncino colorato e disegnaci sopra diverse sagome. In particolare avrai bisogno dell’ovale del volto, di fiori e foglie, sopracciglia, occhi, bocca, naso, capelli, cerchietto, orecchini.

Ritaglia ogni sagoma con le forbici e componi pian piano il collage, incollando i vari elementi al posto giusto. Puoi anche aggiungere qualche fiore tridimensionale sul cerchietto.

Sagoma di cartone per foto ispirata a Frida

Le sagome di cartone per foto divertono un mondo i bambini. E allora perché non realizzarne una insieme a loro, ispirata proprio a Frida. Procurati un grande foglio di cartoncino, meglio che sia abbastanza rigido, traccia la sagoma del busto di Frida con la matita e pratica un foro in corrispondenza del volto. Dipingi il capolavoro!

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

ILLUSTRAZIONE: Laura De Rosa/mirabilinto

Leggi anche: