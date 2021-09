Se hai dei gomitoli di lana che non usi più, ecco tante idee semplici e originali per riciclarli creativamente

Ghirlande, tappetini, lettere decorative, le idee fai da te per riciclare creativamente i gomitoli di lana che non usi più sono innumerevoli. E non richiedono grandi tecniche ma solo un po’ di pazienza e concentrazione.

Abbiamo selezionato le più belle da cui trarre ispirazione e da rivisitare ovviamente con il tuo tocco personale, per renderle uniche.

Riciclo creativo gomitoli di lana: ghirlande con pompon

Con la lana che ti avanza puoi creare simpatici pompon che si prestano alla realizzazione di bellissime ghirlande da appendere alla porta. Ci sono diversi modi per realizzare i pompon, trovi i nostri tutorial qui.

Ti consigliamo di utilizzare la lana avanzata che hai in casa abbinando i colori secondo le tue preferenze. Puoi puntare su tinte vivaci, tinte pastello oppure optare per colori adatti alla stagione in corso.

Per creare la ghirlanda procurati una base circolare di polistirolo oppure realizzala con del cartone. Applicaci sopra, uno dopo l’altro, i vari pompon aiutandoti con la colla a caldo. Ne basta un pizzico sulla base di ciascuno ma verifica di volta in volta che siano ben attaccati. Non ti resta che scegliere un bel nastro e appendere la ghirlanda.

Oppure crea delle ghirlande da appendere in cameretta. Simpatiche e originali.

Riciclo creativo gomitoli di lana: tappetini con pompon

I pompon si prestano alla realizzazione di simpatici tappetini fai da te di tutte le forme e dimensioni. Ti occorre soltanto una base bucherellata dove inserire con pazienza ciascun pompon, finché non l’avrai rivestita completamente.

Tondi, quadrati, rettangolari, variopinti o monocromatici, a te la scelta anche in base ai gomitoli di lana che hai in casa.

Riciclo creativo gomitoli di lana: ghirlande fai da te

In alternativa puoi avvolgere il filo di lana direttamente sulla base circolare di polistirolo, utilizzando un solo colore o alternandone diversi.

Per rendere più carina la tua ghirlanda, aggiungi dei fiori di feltro, qualche piuma o altri elementi a tua scelta.

Riciclo creativo gomitoli di lana: lettere decorative

Con i gomitoli di lana avanzati puoi rivestire delle lettere di cartone, un lavoretto simpatico anche per i bambini.

Ti basta disegnare le lettere su un pezzo di cartone e ritagliarle con le forbici. Quindi avvolgerle con i fili di lana.

