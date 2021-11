Le più belle decorazioni natalizie di riciclo creativo per l’albero realizzate quasi a costo zero da ciò che avresti buttato

Vecchie lampadine che non funzionano più, tappi di sughero, bastoncini del gelato, sono tante le cose che puoi recuperare a Natale per farne decorazioni per l’albero a costo zero. Oggetti altrimenti destinati alla spazzatura che, con un pizzico di creatività, si trasformano in ornamenti originali.

Ecco le idee di riciclo creativo più belle da cui trarre spunto.

Decorazioni natalizie fai da te per l’albero con vecchie lampadine

Hai da parte qualche vecchia lampadina che non funziona? Riutilizzala creativamente per farne ornamenti fai da te.

Prendi le lampadine e dopo averle pulite delicatamente, dipingile con colori acrilici.

L’ideale è tracciare una bozza del disegno che intendi riprodurre su un foglio di carta, quindi copiarlo sulla lampadina aiutandoti con un pennarello indelebile a punta fine, possibilmente di colore chiaro.

Dopodiché ti basterà spennellare con i colori prescelti le diverse parti del soggetto.

Puoi anche aggiungere degli elementi come occhi ballerini, cappelli, nasi e altri dettagli di feltro, dopo averli disegnati e ritagliati. Per applicarli sulla lampadina utilizza colla a caldo.





Decorazioni natalizie fai da te per l’albero con bastoncini del gelato

Se sei una consumatrice abituale di gelati su stecco, d’ora in avanti anziché gettare via i bastoncini, mettili da parte dopo averli ripuliti per bene. Si prestano infatti alla realizzazione di simpatici ornamenti natalizi fai da te.

Incollandoli tra loro con semplice colla a caldo, puoi farne Schiaccianoci, pupazzi di neve, Babbi Natale, pinetti da appendere.

Ti basta comporre il personaggio con il numero di bastoncini necessario e dipingerli adeguatamente con pennello e colori acrilici. Aggiungi un cordino o un nastrino sulla sommità e voilà, non resta che appenderli all’albero di Natale.

Decorazioni natalizie fai da te per l’albero con vecchi pennelli

Se hai da parte qualche vecchio pennello consumato, riciclalo per il tuo albero di Natale. Tutto ciò che devi fare è pulirlo e dipingerlo con i colori acrilici, incluse le setole.

In questo caso, è stato dipinto solo il manico del pennello e sono stati aggiunti una fascia-cappello di feltro bianco, due occhi ballerini e un mini pon pon rosso.

Decorazioni natalizie fai da te per l’albero con tappi di sughero

I tappi di sughero sono un grande classico delle decorazioni natalizie fai da te. Li puoi utilizzare anche per gli addobbi dell’albero, semplicemente aggiungendo qualche dettaglio a piacere.

Per esempio puoi farne degli angioletti, incollando sulla sommità una sfera di legno personalizzata con occhietti e boccuccia. Con un fiocco crea le ali e applicale sul retro, aggiungi un cordoncino per appendere la decorazione e il gioco è fatto.

Se dipingi i tappi di bianco e aggiungi una giacchetta color pastello di feltro, ottieni un effetto molto delicato.

Decorazioni natalizie fai da te per l’albero con tappi di bottiglia in metallo

Non solo quelli di sughero, anche i tappi di bottiglia in metallo, come quelli della birra, possono essere riciclati con creatività.

A Natale si prestano alla realizzazione di ornamenti per l’albero carini e “super-riciclosi”.

Procurati tre tappi e dipingili di rosso, quindi aggiungi un po’ di glitter bordeaux;

incollali gli uni accanto agli altri a formare un gruppo di tre aiutandoti con la colla a caldo;

aggiungi due foglioline di carta verde e un nastrino dello stesso colore.

Altrimenti prendi un nastro rosso, incollaci sopra almeno 3 tappi capovolti e con un pennarello indelebile crea il viso del pupazzo di neve e il corpo.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: