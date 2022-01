Costume di Carnevale fai da te da fungo con materiali di riciclo: tante idee originali per bambini e adulti

Non accontentarti dei soliti costumi di Carnevale, quest’anno rendili unici ed ecologici, utilizzando materiali di riciclo e abiti che hai già in casa. E soprattutto sperimenta idee nuove e originali, senza timore di osare. Hai mai pensato di indossare, per esempio, un costume da fungo?

Sul web le idee abbondano sia per grandi che per piccini. Abbiamo selezionato le migliori da cui trarre ispirazione, partendo dall’immancabile cappello.

Cappello da fungo fai da te con cartone e stoffa di riciclo

Il cappello da fungo è un elemento indispensabile per questo costume.

Per realizzarlo ti consigliamo di seguire il seguente video tutorial di Piper Sommer. Innanzitutto dovrai creare la base del cappello con del cartone riciclato e rivestirla con un pezzo di stoffa bianca, che puoi recuperare anche da un vecchio lenzuolo. Quindi dovrai aggiungere della stoffa rossa, applicandola con la colla a caldo.

Crea la parte sottostante del fungo con della stoffa bianca a pieghe e aggiungi infine i puntini, che puoi ritagliare dalla stoffa bianca applicandoli con la colla a caldo.

Costume di Carnevale da fungo fai da te per adulti con vecchi abiti

Una volta pronto il cappello, dovrai pensare all’abito. Puoi indossare una vecchia camicia da notte bianca, possibilmente lunga fino ai piedi, per conferire al look un tocco surreale.

In alternativa utilizza un lungo abito bianco vintage. Se non ce l’hai, prova a dare un’occhiata nel baule della nonna oppure fai un salto in un mercatino di abiti usati.

Puoi anche sperimentare look un po’ più moderni, indossando pantaloni e maglietta, entrambi bianchi.

Costume di Carnevale da fungo fai da te per bambini

Se sono i bimbi a volersi vestire da fungo, segui sempre le istruzioni del video tutorial per realizzare il cappello e completa il costume con un abito bianco o di colore chiaro.





Se vuoi attualizzare il costume da fungo aggiungendo un tocco ironico, puoi utilizzare una gonnellina, calze bianche e sneakers rosse in pendant con il cappello.

Hai una salopette bianca? Personalizzala con bottoni rossi e qualche fogliolina di stoffa verde.

Make-up da fungo

Infine completa il costume con il make-up adeguato. Ti consigliamo di truccare le labbra di rosso, utilizzare dell’ombretto rosso o bordeaux per gli occhi, evidenziare le guance con altrettanto rosso e aggiungere qualche funghetto tra i capelli. Non dimenticare i puntini bianchi!





Ed ecco un esempio di trucco per bambini e bambine. Molto semplice: base bianca per il volto, due palline rosse sulle guance e rosso anche sulle labbra. Ovviamente utilizza trucchi adatti alla loro delicata pelle.

