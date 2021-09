Tappi e coperchi dei barattoli: 8 idee per riciclarli creativamente

Non solo tappi, anche i coperchi si prestano ai progetti di riciclo creativo. Ne siamo praticamente circondati, basti pensare a tutti i barattoli provvisti di coperchio che abbiamo in casa, puntualmente destinati alla spazzatura. Un vero peccato, i progetti fai da te che li vedono protagonisti sono davvero carini.

Con un coperchio di plastica o di altro materiale puoi creare contenitori per spazzole, vasi per piante, portaoggetti e molte altre cosucce. E se ci metti del tuo, rivisitando i progetti con creatività, meglio ancora. Ecco alcune delle idee fai da te più belle da cui trarre ispirazione.

Riciclo creativo coperchi dei barattoli: un originale portaoggetti fai da te

Paula Bisoc sul proprio canale Youtube ricicla un coperchio di plastica per farne un delizioso portaspazzole da bagno.

Per questo progetto occorrono i seguenti materiali:

2 coperchi in plastica

Bastoncini in legno

Palline in legno

Spago in cotone

Forbici

Cutter

Candela

Pistola per colla a caldo

Accendino

Procedimento

Il primo step consiste nell’incollare con la colla a caldo i bastoncini di legno intorno al coperchio, alternandoli con le palline.

Si passa quindi allo spago di cotone attorcigliandolo (un solo giro) intorno a ciascun bastoncino, come si vede nel video. Procedi con pazienza fino a rivestire l’intero portaoggetti.

Prendi il secondo coperchio in plastica, dev’essere uguale al primo, e rimuovi la parte centrale aiutandoti con il cutter, scaldando la punta sulla candela.

Rivesti il bordo del coperchio con lo spago in cotone e collocalo sulla sommità del portaoggetti, in modo da stabilizzarlo.

Inserisci lo spago nel forellino di una pallina di legno che andrai a fissare tra un bastoncino e l’altro. Procedi nello stesso modo con le altre palline, come spiegato nel video.

Non ti resta che inserire le spazzole o altri oggetti.

Riciclo creativo coperchi barattoli: i sottobicchieri fai da te

Vivi con Letizia ci spiega come realizzare un sottobicchiere partendo da un semplice coperchio di plastica. Basta tagliare il bordo sporgente del coperchio, procurarsi un tovagliolo di una fantasia a piacere, tagliarlo ed eliminare gli strati inferiori.

Si cosparge di colla il coperchio e lo si colloca sopra al tovagliolo in modo da farlo incollare bene. Si riveste di colla anche l’altro lato e si lascia asciugare. Dopodiché basta rimuovere con le forbici le parti di tovagliolo in eccesso e dipingere con dell’acrilico bianco il retro. Voilà, il sottobicchiere fai da te è pronto per essere utilizzato!

E ovviamente seguendo lo stesso procedimento puoi realizzarne altri, creando delle serie tematiche.

Riciclo creativo coperchi dei vasetti di vetro: calamite, sottobicchieri e sottopentola

Tati’s Things ci insegna a riciclare creativamente i coperchi dei barattoli di vetro per farne calamite, sottobicchieri, ma anche originali sottopentola. Ecco come realizzarli passo dopo passo.

In questo caso bisogna prima di tutto colorare i coperchi con della vernice spray e ritagliare da un foglio di sughero dei cerchi dello stesso diametro. I cerchi vanno decorati con strisce colorate e arricchiti con l’aggiunta di una frase accattivante. Puoi anche realizzare la scritta a mano se te la cavi con il lettering. Ritaglia le diverse parole come mostra Tati’s Things nel video e applicale sopra ai dischetti di sughero, passandoci sopra una mano di vernice protettiva.

Recupera i coperchi precedentemente dipinti con lo spray, scarica e stampa l’immagine gratuita di un frutto (se la base è gialla opta per esempio per un limone, se è rossa per una fragola e così via), ritagliala e incollala sul coperchio, passandoci sopra una mano di vernice trasparente protettiva.

Inserisci in ogni tappo un cerchio di sughero. Ora puoi usare i coperchi come sottobicchieri oppure come sottopentola, disponendoli uno vicino all’altro. Inserendo un magnete fra il coperchio e il dischetto di sughero puoi trasformarli persino in calamite.

Riciclo creativo coperchi: 3 idee dal web

Dietro al riciclo creativo dei coperchi esiste un mondo! Ecco altre idee accattivanti per recuperarli.

Riciclo creativo coperchi dei barattoli: originali portafoto

Unoriginalmom recupera i coperchi per farne originali porta-fotografie semplicemente incollandole, dopo averle ritagliate, sulla parte interna di ciascun coperchio.

Riciclo creativo coperchi dei barattoli: decorazioni da appendere

Craft.genesis ricicla i coperchi dei barattoli per farne originali decorazioni da appendere alle finestre. Ideali anche come ornamenti per l’albero di Natale, purché rivisitati in chiave natalizia.

Riciclo creativo coperchi dei barattoli: decorazioni natalizie

Whatsagirltodoblog ci propone un’idea di riciclo creativo perfetta per il Natale. I coperchi dei barattoli si trasformano in ornamenti per l’albero.

