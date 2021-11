Come trasformare i disegni dei bambini in bellissime decorazioni fai da te per la cameretta

Meglio usare il legno nuovo o di recupero? Guarda il test di Matteo Viviani

C’è chi li custodisce gelosamente e chi a forza di accumularne non sa più dove metterli. Nonostante l’ingombro, è sempre difficile separarsi dai disegni dei bambini, ricordi preziosi che accompagnano la loro crescita. E che puoi valorizzare trasformandoli in decorazioni per la cameretta, dopo aver selezionato quelli più significativi. Ecco alcune idee creative da cui trarre ispirazione.

Come creare un quadro con i disegni dei bambini

L’idea più semplice consiste nel selezionare alcuni dei disegni più significativi e semplicemente incorniciarli. In questo modo potrai appenderli in cameretta per decorare una parete o un angolo speciale.

In alternativa, se preferisci non utilizzare le cornici, puoi appendere i disegni utilizzando il famoso washi tape, nastro adesivo colorato che dona un tocco di spensierata creatività alla cameretta.

Puoi anche creare, sempre con i washi tape, cornici originali intorno ai disegni appesi al muro, in modo da valorizzarli.

Come creare una ghirlanda fai da te con i disegni dei bambini

Procurati uno spago e appendi i disegni dei bambini ricorrendo a semplicissime mollette di legno.

Posiziona la ghirlanda in un luogo adatto della cameretta, fissandola alle estremità con due chiodini.

Come creare un collage con i disegni dei bambini

Se hai un po’ di dimestichezza con il computer, puoi scansionare i disegni dei bambini, sistemare un po’ i colori con un software grafico e ridimensionarli.

Prima di farlo però, procurati una cornice per foto multiple, verifica le dimensioni dei vari spazi destinati alle immagini, e ridimensiona i disegni in modo adeguato.

Stampali e inseriscili negli appositi spazi all’interno della cornice.

