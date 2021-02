Non buttare gli avanzi delle saponette! Trucchi per usare il sapone solido fino all’ultimo pezzettino

Come riutilizzare gli avanzi delle saponette e limitare così gli sprechi? Qualche idea semplice e veloce per non buttare e dare nuova vita ai pezzettini di sapone solido.

Ora che saponette e sapone solido sono tornati in auge in nome della riduzione dei rifiuti, come riuscire a limitare anche gli sprechi di prodotto e utilizzarli fino all’ultimo pezzettino? Non sempre consumare la propria saponetta fino alla fine risulta semplice. Alcune persone potrebbero cedere alla tentazione di liberarsi degli ultimi rimasugli di sapone, non pensando che nel corso dei mesi anche questa abitudine potrebbe trasformarsi in un vero e proprio spreco di prodotto, ma anche di denaro.

Sono infatti sufficienti piccole quantità di scaglie di sapone per dare vita a saponi liquidi per la persona o a detergenti per la casa evitandone, così, l’acquisto di nuovi. Conservate, dunque, i rimasugli delle saponette e provate a mettere in pratica alcuni dei seguenti trucchi e consigli.

Unirli alla saponetta successiva

La soluzione più semplice e comoda è quella di unire gli avanzi della vostra saponetta al nuovo sapone solido che state per utilizzare. Sarà sufficiente provare ad inumidire entrambe le saponette e premere il piccolo pezzo rimasto al centro di un nuovo panetto di sapone.

Creare una nuova saponetta

Provate a creare una saponetta completamente nuova dopo aver accumulato alcuni pezzetti avanzati dalle saponette precedenti. Una volta messa da parte una certa quantità di pezzetti di sapone, scioglieteli a bagnomaria in un pentolino e in seguito versateli in uno stampino di metallo, in un portasapone o in un piccolo contenitore in tetra-pak di recupero. Lasciate raffreddare e solidificare per alcune ore ed avrete la vostra nuova saponetta.

Detergente spray multiuso

Riducete gli avanzi delle vostre saponette in scaglie e lasciate che si sciolgano in acqua bollente, mescolando di tanto in tanto con un cucchiaio. Versate il vostro liquido in un contenitore spray, aggiungendo 10 gocce di olio essenziale di tea tree e avrete così ottenuto, nella maniera più semplice possibile, un detergente multiuso ottimo per la pulizia di piastrelle, bagno e superfici lavabili. Calcolate un cucchiaio di scaglie di sapone ogni 700 ml d’acqua.

Guanto per la doccia

Riducete in scaglie i rimasugli di sapone ed utilizzateli per riempire un guanto per la doccia in spugna o in microfibra. Otterrete, così, un ottimo guanto saponato che sprigionerà della schiuma dopo che lo avrete inumidito e mentre lo passerete sulla pelle. Se utilizzerete un guanto ruvido otterrete anche una buona azione levigante.

Giardinaggio

Se disponete di una fontanella o di un lavello all’aperto, conservate gli avanzi di sapone e raggruppateli in un unico portasapone in modo da poterli avere a portata di mano per potervi lavare rapidamente le mani prima di entrare in casa, dopo esservi occupati dei lavori dell’orto o in giardino.

In viaggio

In viaggio, o semplicemente fuori casa, potrebbe essere comodo portare con sé un pezzetto di sapone per potersi lavare le mani anche nel caso in cui sia assente nei bagni pubblici o in presenza di una pelle particolarmente delicata che necessiti esclusivamente dell’utilizzo della propria saponetta personale accuratamente prescelta.

Sapone liquido

Conservando più avanzi di sapone è possibile ottenere la quantità necessaria per dare vita ad un sapone liquido da posizionare sul lavello del bagno o della cucina per ogni necessità. Calcolate di dover utilizzare da due a tre cucchiai di scaglie di sapone ogni 500 ml d’acqua. Versate le scaglie di sapone in acqua bollente, mescolate, spegnete il fuoco ed attendente fino a quando non si saranno sciolte. Potrete aggiungere poche gocce di oli essenziali al vostro sapone per profumare o tea tree oil per aumentare il potere antibatterico.

Antitarme

Rinunciate ad utilizzare gli antitarme comunemente in commercio e provate a sostituirli con delle pastiglie di sapone all’olio essenziale di lavanda. Seguite il medesimo procedimento indicato per la realizzazione di nuove saponette a partire dagli avanzi di quelle vecchie, ricordandovi però di aggiungere alcune gocce di olio essenziale di lavanda e di mescolare prima di versarle negli stampi.

Sartoria

Ecco un piccolo trucco utilizzato dalle nonne sarte o abili con il cucito, in assenza del gessetto apposito per tracciare linee o segni sulle stoffe. Il sapone funzionerà proprio come un gesso su tessuti di colore più scuro che scomparirà molto facilmente quando laverete i vostri tessuti, senza lasciare alcuna traccia.

