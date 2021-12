Scopri come riciclare i vecchi calendari per farne quadri, copertine per quaderni e decorazioni per la casa

Immaginavi di poter riciclare creativamente i vecchi calendari? Ebbene sì, anziché gettarli via, puoi recuperarli per farne decorazioni per la casa, pacchi regalo, copertine per quaderni. Scopri in che modo ispirandoti alle nostre idee fai da te.

Quadri fai da te con vecchi calendari

Ritaglia le fotografie o le illustrazioni del tuo vecchio calendario e incorniciale. Considerato che avrai a disposizione 12 immagini in totale, puoi personalizzarci un’intera parete.

Puoi alternare cornici di dimensioni diverse oppure sceglierle tutte uguali, ritagliando di conseguenza le immagini del calendario.

Copertine per quaderni con vecchi calendari

Con le immagini dei tuoi vecchi calendari puoi rivestire le copertine dei tuoi quaderni. Ti basta ritagliare le preferite, dargli una forma a piacere (triangoli, cerchi, rombi ecc.) e incollarle sulla copertina, aiutandoti eventualmente con del washi tape.

Pacchi regalo fai da te con vecchi calendari

Se i tuoi vecchi calendari includono delle parti disegnate, ritagliale con le forbici per personalizzare i tuoi pacchi regalo.

Basta una striscia dipinta per conferire un tocco di originalità al pacco, un nastro o un cordoncino.

Sottobicchieri fai da te con vecchi calendari

Recupera le immagini del vecchio calendario, ritaglia alcuni elementi e utilizzali per creare dei simpatici collage. Incollali sui sottobicchieri con la colla vinavil (puoi prepararla anche in casa) spennellandola anche sopra al collage, in modo da creare una pellicola protettiva.

