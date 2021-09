Come riciclare le vecchie cerniere: tante idee creative facili e decisamente originali

Anche le vecchie cerniere si riciclano creativamente. Con un pizzico di fantasia puoi trasformarle in deliziosi fiori, alberelli, animaletti e utilizzarle come spille, anelli o collane. Ma anche farne addobbi natalizi o decorazioni per la casa.

Le idee creative sono innumerevoli, ecco una selezione delle migliori da cui trarre ispirazione.

Come riciclare le vecchie cerniere: anelli e spille a forma di fiore

Le vecchie cerniere possono essere utilizzate per farne deliziosi fiori che si prestano a diventare anelli e originali spille.

Come si realizzano i fiori? Ce lo spiega DIY Gustamontón nel suo video Youtube.

Dividi la cerniera a metà, taglia con le forbici 6 pezzetti di cerniera lunghi 6 cm e 1 pezzo lungo 35 cm. Passa l’ago nel primo pezzetto come vedi in video, quindi arriccialo e cuci la base del petalo. Procedi nello stesso modo con gli altri pezzetti di 6 cm, poi uniscili con ago e filo e unisci il primo petalo con l’ultimo.

Ora prendi il pezzo lungo 35 cm e avvolgilo su se stesso aiutandoti con ago e filo, come spiega il video.

Ritaglia un cerchio di feltro di 5,5 cm di diametro, piegalo più o meno a metà e pratica due taglietti con le forbici vicino alle estremità, quindi inserisci una spilla da balia e copri il retro con un pezzetto di feltro dello stesso colore, che puoi applicare con della colla a caldo.

Spalma il retro del cerchio con altra colla a caldo e applicaci il fiore realizzato inizialmente, poi aggiungi la parte centrale del fiore realizzata con il pezzetto di cerniera più lungo.

Il fiore così realizzato si presta a fare da spilla, ma eliminando la spilla di sicurezza puoi utilizzarlo anche per creare un anello.

Come riciclare le vecchie cerniere: bracciali e collane

Con una semplice zip puoi creare splendide collane fai da te. Sbizzarrisci la creatività attorcigliando le cerniere in modi originali, fissa le estremità con della colla a caldo per ottenere bellissimi ciondoli da appendere a una catenella o a un nastro.

Con i fiori realizzati con le cerniere puoi dare vita non solo a collane ma anche a magnifici bracciali.

Come riciclare le vecchie cerniere: addobbi natalizi

Privandola del nastro, la cerniera si presta alla realizzazione di simpatici addobbi natalizi.

Ritaglia da un pezzo di feltro cuori, cerchi o stelle, applica sul bordo una cerniera dorata (puoi dipingerla con lo spray) aiutandoti con la colla a caldo e il gioco è fatto.

I funghi fanno molto Natale! Realizzali con feltro e tappi di sughero, aggiungendo la cerniera come in foto.

Come riciclare le vecchie cerniere: quadretti ricamati

Ricama dei cerchietti di stoffa e aggiungi la cerniera sul bordo, aiutandoti con la colla a caldo. Puoi utilizzarli come spille oppure come elementi decorativi per la casa.

Con il feltro puoi dare vita a dei quadretti tridimensionali aggiungendo la cerniera sul bordo come fosse una cornice.

