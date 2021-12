Vuoi arredare con le piante ma non hai il pollice verde? Nessun problema, puoi realizzarne di bellissime con carta e cartone

Vorresti riempire la casa di piante ma non hai il pollice verde? Abbiamo la soluzione che fa per te! Con carta e cartone ne puoi realizzare di bellissime in poche mosse, passando dai cactus alla Monstera.

Di seguito trovi tante idee fai da te da cui trarre ispirazione, con tanto di spiegazioni passo passo.

Piante fai da te di cartone riciclato

Hai qualche scatola di cartone da parte? Non gettarla via, riutilizzala per farne delle deliziose piantine da appartamento. Come i seguenti cactus.

The House that Lars built ti spiega come procedere. Innanzitutto avrai bisogno di:

Cartone

Colore acrilico

Pennarelli

Riso

Vasi di argilla di varie dimensioni

Template per cactus (lo puoi scaricare sul loro blog)

Forbici

Nastro

Stampa i template dei cactus, ritagliali e traccia le forme sul cartone.

Ritaglia i cactus con le forbici e dipingili.

Una volta asciutti, puoi ulteriormente personalizzarli con i pennarelli.

Non ti resta che riempire i vasi con il riso e inserirli. Al posto del riso puoi anche utilizzare chicchi di caffè, mais o quant’altro.





In alternativa puoi disegnare delle semplici foglie sul cartone, dipingerle e inserirle nei vasi. L’ideale è alternare diverse sfumature di verde.

Piante fai da te di cartoncino

Anche il cartoncino si presta alla realizzazione di simpatiche piante fai da te decorative.

Prima di tutto scegli quale pianta riprodurre, quindi disegna le foglie sul cartoncino verde e decorale per renderle simili all’originale.

Una volta pronte, ritagliale con le forbici.

Per il gambo ti servirà invece del fil di ferro da fiorista, che puoi rivestire con della carta crespa modellandolo poi a seconda del tipo di pianta.

Applicaci le foglie con un pizzico di colla a caldo.

Non ti resta che inserire la pianta di carta in un vaso, dopo averlo riempito con sassolini, riso o chicchi di caffè.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: