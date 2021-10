Ricicla le foglie autunnali cadute a terra e scopri come dipingerle per farne lavoretti e decorazioni fai da te

Le foglie autunnali che trovi a terra si prestano a molteplici utilizzi. Puoi farne deliziosi centrotavola, ma puoi anche dipingerle dando vita a deliziose opere d’arte naturali. Anche i bambini si divertiranno un mondo sperimentando questa tecnica. Con un po’ di creatività e i colori giusti, vedrai che risultato!

Ecco le idee più belle e originali da cui trarre ispirazione.

Riciclo creativo foglie autunnali: come colorarle con il pennarello bianco

Concediti una passeggiata nel bosco insieme ai bambini e raccogli alcune foglie cadute a terra: gialle, rosse, marroncine. Quelle secche sono ideali, altrimenti falle essiccare.

Con un pennarello acrilico di colore bianco puoi decorarle in modo semplice e creativo, semplicemente disegnandoci sopra.

Rispetto al pennello, che richiede un po’ di manualità, il pennarello è più facile da utilizzare e ti permette di personalizzare le foglie autunnali a tuo piacimento. Puntini, linee, forme fluide o più regolari, sbizzarrisci la fantasia. Cerca di essere leggero nel tratto per non rischiare di rompere le foglie.

Con le foglie decorate puoi creare ghirlande fai da te da appendere in casa. Ti basta appenderle, una ad una, a un cordoncino.

Riciclo creativo foglie autunnali: animaletti fai da te per bambini

I bambini si divertiranno un mondo a colorare le foglie secche con i pennarelli dando vita a curiosi animaletti.

Sfrutta la forma di ciascuna foglia per creare il muso dell’animale. Gufi, volpi, pesci, animali immaginari.

Per colorare le foglie puoi utilizzare anche pennelli e colori acrilici ad acqua. Ma non diluirli troppo.

Riciclo creativo foglie autunnali: opere d’arte naturali

Con pennelli e colori acrilici ad acqua, ma anche con i pennarelli acrilici, puoi dare vita a vere e proprie opere d’arte naturali.

Mentre dipingi le foglie, che dovrebbero essere preferibilmente secche, cerca di essere delicato onde evitare di danneggiarle. Ecco alcune idee che possono esserti di ispirazione.

Utilizza 2-3 colori a scelta per creare delle foglie variopinte come quelle che seguono. Per realizzare le righe sfrutta la precisione del pennarello.

