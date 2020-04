Crea la tua cornamusa fai da te con un sacco della spazzatura (e 2 flauti dolci)

In queste lunghe giornate a casa con i bambini potete cimentarvi, se siete coraggiosi e non vi infastidiscono troppo i rumori forti, nella realizzazione di una cornamusa a partire da oggetti che molto probabilmente avete in casa: un sacco della spazzatura e due flauti.

Costruire una cornamusa con materiali di recupero è un’attività divertente e semplice oltre che molto originale da fare insieme ai bambini.

Ecco tutti i passaggi necessari a realizzare questo strumento fai da te.

Materiale occorrente

1 sacchetto per la spazzatura o un grande sacchetto di plastica

2 flauti

2 penne o 1 pezzo di tubo o una cannuccia di grandi dimensioni

Forbici

Nastro adesivo

Realizzazione

Per prima cosa bisogna creare la cannuccia. Se avete scelto di utilizzare le due penne, bisogna smontarle e poi legarle insieme. Se invece avete a disposizione un tubo di plastica potete utilizzarlo così com’è aggiustando solo la lunghezza.

Subito dopo bisogna tagliare la busta di plastica. Non c’è infatti bisogno di usarla tutta ma è sufficiente lasciare i 3/4 del sacco.

Ora è il momento di collegare la cannuccia alla busta. Legatela su un lato aperto, facendola entrare per qualche centimetro all’interno del sacco in modo che non fuoriesca aria. Va poi legata con il nastro adesivo.

Successivamente si prende il primo flauto e si lega con il nastro adesivo a circa 1/4 della lunghezza del sacco a partire dalla cannuccia. Assicurati di non coprire la parte del fischietto del flauto e che il boccaglio sia nella borsa.

Ora va chiusa tutta la restante parte aperta del sacco, rendendolo così ermetico.

Praticate ora un foro nell’angolo del sacchetto che si trova sullo stesso lato della cannuccia. Qui va aggiunto e fissato il secondo flauto.

Aggiungere al primo flauto del nastro adesivo sui fori, in questo modo la cornamusa suonerà una nota costante (cercate la migliore secondo il vostro orecchio), potete anche chiuderli tutti.

Ora la tua cornamusa è pronta per essere suonata.

Il risultato ottenuto lo potete vedere nel seguente video.

Fonte di riferimento: Instructables

Leggi anche: