Questo ragazzo nigeriano ha creato un incredibile coccodrillo in movimento con solo rifiuti di plastica

“I rifiuti non sono rifiuti, ma risorse”, scrive il blog nigeriano che ha reso virale le immagini del giovane riciclatore.

Per molti utenti di internet, il coccodrillo che ha realizzato un giovane nigeriano sembra quasi reale, invece è una scultura fatta interamente con bottiglie e altri rifiuti di plastica. Le immagini del rettile sono diventate virali dopo che il blog africano Aozforum le ha pubblicate attraverso i suoi social.

Secondo il blog nigeriano, l’intenzione dell’artista è dimostrare che i materiali considerati di scarto in realtà possono equivalere a qualcosa di tangibile e sorprendente quando vengono toccati da una mente creativa e intraprendente.

Su Twitter, la reazione da parte degli utenti non si è fatta aspettare e molti si congratulano con l’autore dell’opera, dimostrano interesse nel proporre questi tipi di opere nei parchi dei bambini, ma anche preoccupazione per la quantità di rifiuti di plastica che si accumulano, augurandosi che tutta quella da lui usata non sia stata ritrovata nel villaggio dell’artista.

Al momento non conosciamo il nome del creatore di questo coccodrillo di plastica, la redazione ha provato a contattare il blog per ricevere maggiori informazioni, ma senza successo. Sebbene anche noi siamo rimasti sbalorditi dalla creatività dell’artista ci auguriamo che presto il divieto della plastica monouso arrivi in tutto il mondo.

Ti potrebbe interessare anche: