Realizzano più di 100 casette per i cani randagi recuperando la spazzatura e i rifiuti elettorali

Dopo le elezioni, vi siete mai chiesti che fine facciano mai le migliaia di urne utilizzate o i cartelli per le strade? Non è difficile pensare vada tutto al macero (al riciclo, ci piace sperare). Ma in Paraguay si sono inventati un modo per ovviare all’annoso problema dei cani e gatti randagi.

Qui, a Ciudad del Este, un gruppo di volontari per l’assistenza agli animali ha deciso di sfruttare al meglio quei veri e propri “sprechi elettorali” per creare comode casette per gli animali senzatetto da distribuire in tutta la città. Un recupero che è partito non solo dalle urne, ma anche da tutti i manifesti e i cartelli che normalmente tappezzano una città quando è il momento di andare a votare.

Tutto è iniziato quando i ragazzi dell’Animal Welfare del Comune hanno preso a recuperare e utilizzare in qualche maniera tutto quanto avanzava delle elezioni per aiutare gli animali di strada a non prendere freddo durante l’inverno, come spiega Karen Gonzáles, direttrice della Gestione Ambientale del Comune di Ciudad del Este:

Abbiamo visto che per le strade c’erano vari materiali che potevano essere riutilizzati invece che finire nella spazzatura, per questo motivo, visto che è arrivato il freddo intenso soprattutto in questa zona del Paese, siamo partiti con questo progetto per realizzare un rifugio per gli animali che stanno per strada.

🐶🐱 La Municipalidad de Ciudad del Este a través de la División de Bienestar Animal, dependiente de la dirección de… Posted by Municipalidad de Ciudad del Este on Wednesday, June 30, 2021

Durante le campagne elettorali, è molto comune che si mettano vari manifesti e striscioni in varie parti delle città. Tuttavia, poiché non sempre vengono stabilite misure per rimuoverli una volta terminate le elezioni, tendono a rimanere per molto tempo su muri e in altri posti, fino a quando non cadono a terra, diventando parte della spazzatura delle città.

E qui si è trovata una soluzione. Le casette finite, più di 100, sono state consegnate ai gruppi di soccorso della città, che le hanno potute installarle nei punti più critici per proteggere cani e gatti. Senza dubbio un’ottima alternativa replicabile in altre città del Paraguay e del mondo. Teniamola d’occhio ora che anche noi, tra poco più di un mese, andremo a votare!

Fonte: Municipalidad de Ciudad del Este

