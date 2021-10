Quanto è sostenibile il tuo stile di vita? La nuova campagna social di Junker ti invita a scoprirlo (e ad adottare nuove abitudini)

Junker, l’app per la raccolta differenziata più amata d’Italia invita i cittadini a mettere alla prova il proprio stile di vita. Come? Con un’innovativa campagna social, dal nome “Libera la Zebra”, che porta alla scoperta delle buone pratiche di riduzione dei rifiuti, riuso, riparazione, riciclo e condivisione

Usare la borraccia al posto della bottiglietta di plastica e rinunciare a piatti e posate monouso sono soltanto alcuni dei piccoli gesti quotidiani che fanno bene all’ambiente. Quando si tratta di modificare davvero il proprio stile di vita, districarsi tra le mille scelte da fare può risultare difficile. Talvolta può accadere che si parta con le migliori intenzioni che, però, non vengono trasformate in azioni concrete. Per aiutare i cittadini a trasformare i buoni propositi in realtà, Junker – l’utilissima che aiuta a differenziare i rifiuti con facilità ha deciso di avviare una sorta di coaching di sostenibilità a tappe, liberamente accessibile sulle principali piattaforme social.

Quanto sei #sostenibile? Scoprilo nei prossimi mesi insieme a Junker app, partecipando all'iniziativa #social "Libera la… Posted by Junker app on Thursday, September 23, 2021

Per i mesi a seguire tutti gli utenti avranno a disposizione contenuti con un valore in più: una vera e propria campagna, intitolata “Libera la Zebra”(animale simbolo di Junker), nata con lo scopo di valutare il proprio livello di attenzione all’ambiente e capire se e quali cambiamenti mettere in atto per ridurre la propria impronta sul Pianeta. In questo modo, Junker intende potenziare il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi globali fissati dall’Onu nel programma Agenda 2030, in particolare il n. 12: “Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili”.

Come funziona la campagna social Libera la Zebra

Nei post pubblicati sui canali Instagram e Facebook di Junker saranno presentate buone pratiche per la vita quotidiana, relative a quattro temi principali: la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, il riuso e la riparazione, la raccolta differenziata e il riciclo, lo sharing. A seconda del tema, i post avranno colori e, soprattutto, punteggi diversi.

Punteggi?! Ebbene sì, gli utenti avranno a disposizione una scala con quattro livelli. Ogni volta che metteranno in atto l’azione sostenibile descritta dal post o risponderanno alla call to action presente nel post stesso, potranno segnare nella loro personale tabella (scaricabile dal sito di Junker) i punti assegnati. Sommando i punteggi conquistati, scopriranno a quale profilo appartengono: Zebra incerta, Zebra apprendista, Zebra esperta o Zebra superstar! Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, sarà dunque un gioco da ragazzi liberare la Zebra superstar della sostenibilità che è in ciascuno di noi.

Nuova campagna Libera la Zebra Un gioco? Una campagna social? Un coaching virtuale di #sostenibilità?Tutto questo è "Libera la Zebra", la nuova iniziativa targata Junker che scoprirai nei prossimi mesi sulle nostre pagine Facebook ed Instagram.Visita il sito per saperne di più: https://ecs.page.link/wAMA3 Posted by Junker app on Thursday, September 23, 2021

Uno strumento al servizio della collettività

La campagna di Junker serve non soltanto per permettere a tutti di mettersi alla prova, ma anche per interiorizzare delle buone pratiche da mettere in atto ogni giorno (anche dopo la fine dell’iniziativa.

Nell’ideare il nome per questa campagna abbiamo fatto riferimento alla zebra, la mascotte che identifica la nostra app sin dal suo lancio. – spiega Noemi De Santis, responsabile comunicazione di Junker – Perché una zebra? Perché, col suo manto che ricorda un codice a barre, rappresenta simbolicamente la necessità di conciliare il rispetto della natura e dell’ambiente con il livello di comfort e di servizi a cui siamo abituati. Libera la Zebra sarà dunque un coaching per aiutarci a sprigionare il nostro potenziale verso una maggiore sostenibilità, incanalando l’innato istinto di essere umani alla resilienza verso un cambiamento ormai inevitabile.

La campagna “Libera la Zebra” vuole quindi essere strumento al servizio della collettività per avviare un’autoverifica delle proprie abitudini green. E allo stesso tempo nasce per scoprirne di nuove da adottare, grazie alla condivisione di buone pratiche e consigli proposti dal team di Junker o dagli altri utenti.

Oltre alla soddisfazione personale e ai benefici per l’ambiente, chi arriva in cima alla scala e diventa una Zebra superstar, riceverà un personalissimo badge da sfoggiare online e, chissà, magari qualche altra sorpresa targata Junker. Per scoprirlo, non resta che aderire all’iniziativa!

