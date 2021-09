Non buttare il caffè avanzato, può trasformarsi in opere d’arte con il coffee painting

Il caffè non solo aiuta a concimare le piante e a preparare efficaci scrub per il corpo, può persino trasformarsi in opere d’arte. Lo avresti mai immaginato? Si tratta del “coffee painting“, la pittura con il caffè, conosciuta anche come “Arfé”, da arte e caffè. Termine coniato dall’artista portoricano Francisco Rivera Rosa che con il caffè realizza meravigliosi dipinti.

Ci hai mai provato? Se non l’hai fatto cogli l’attimo e versa “accidentalmente” il caffè rimasto nella tazza su un foglio di carta. Prendi un pennello e inizia a creare.

Come dipingere con il caffè avanzato

Il coffee painting è divenuto, a suon di caffè versati, una forma d’arte molto popolare.

La tecnica per certi versi ricorda l’acquerello, se non fosse che la consistenza del caffè è decisamente più impegnativa. Aggiungendo il caffè all’acqua si possono ottenere diverse gradazioni di colore. Ma c’è anche chi lo utilizza puro, chi preferisce l’istantaneo, chi anziché prepararlo con la Moka lo fa bollire in pentolino per ottenere toni ancora più scuri.

Tutto ciò che occorre oltre al “colore aromatico”, è qualche pennello sintetico, una matita, una gomma e della carta per acquerello, che lo assorbe meglio e resiste all’acqua. Per quanto riguarda il caffè, puoi utilizzare quello avanzato versandone una piccola quantità in vari bicchieri contenenti più o meno acqua. Oppure utilizzare quello solubile, come fanno molti artisti.

Procedi così:

Prepara diverse sfumature e fai uno schizzo a matita del soggetto che vuoi dipingere

Intingi il pennello nel colore e comincia a dipingere partendo dalle tonalità chiare

Lascia asciugare e procedi pian piano aggiungendo i toni più scuri.

Coffee Painting: i tutorial per imparare passo passo

Sul canale youtube di “makoccino” trovi un interessante tutorial che ti spiega passo passo come realizzare una splendida luna al profumo di caffè.

Se ami lo stile realistico, mettiti alla prova seguendo i suggerimenti di LethalChris Drawing che ti insegna a dipingere un occhio.

Coffe painting: ispirati alle opere dei grandi artisti

Artisti famosi come Amita Chudasama, Karen Eland, Andrew Saur e Angel Sarkela-Saur, Francisco Rivera Rosa utilizzano il caffè per realizzare veri e propri capolavori. Come questo gufo di Karen Eland, artista dell’Oregon.

Anche Andrew Saur e Angel Sarkela-Saur dipingono con il caffè, dando vita a meravigliosi dipinti.

Sempre il caffè è il grande protagonista delle opere di Maria A. Aristidou, che ha iniziato a utilizzarlo per caso. E ora vi realizza personaggi famosi del presente e del passato.

Coffee painting: le idee più belle del web

Non solo grandi artisti ma creativi di tutto il mondo, anche semplici appassionati, utilizzano il caffè avanzato per dipingere. Ecco le idee più belle del web da cui trarre spunto.

Iniziamo dagli animali, soggetto che può essere rivisitato in mille modi diversi.

E che dire dei paesaggi? Con il caffè puoi creare effetti e sfumature davvero particolari. Combinalo pure con altri tipi di colore, inclusi i pennarelli. Oppure parti da una foto e valorizzala con qualche pennellata leggera.

