Trucchi e idee per riutilizzare le bucce di arancia

Come riutilizzare le bucce di arancia? Se non volete buttare ogni volta le bucce di arancia dopo aver mangiato questi frutti o dopo aver preparato una spremuta, ecco alcuni suggerimenti per riutilizzarle.

Le bucce di arancia sono una soluzione molto semplice ed efficace per profumare la casa in modo naturale. Non dovrete fare altro che lasciarle essiccare sui caloriferi oppure in forno o nell’essiccatore.

Vi consigliamo di utilizzare in questo modo le bucce di arancia soprattutto se non siete certi della provenienza di questi frutti. Se invece avete a disposizione bucce di arancia biologiche e non trattate (in cui è specificato che sono “edibili”) le potrete utilizzare a scopo alimentare, ad esempio grattugiando le scorze di arancia per insaporire i dolci oppure preparando le bucce di arancia candite.

Bucce di arancia per decorare e profumare la casa

Se le vostre arance arrivano dal supermercato e sono state trattate per la conservazione, non utilizzate le bucce nelle ricette di cucina ma solo per profumare la casa. Meglio scegliere sempre e comunque arance bio e non trattate quando possibile.

Bucce di arancia sui termosifoni

Il modo più semplice per profumare tutta la casa è mettere le bucce di arancia sui termosifoni e godere del loro fantastico aroma mentre si asciugano e si disidratano. Una volta disidratate le potrete aggiungere ai vostri pot-pourri.

Pot-pourri con le bucce di arancia

Il pot-pourri è una ciotola profumata da preparare in modo il più possibile naturale senza aggiungere profumazioni sintetiche e miscelando tra loro fiori secchi, petali di fiori essiccati, bucce di arancia disidratate, bucce disidratate di limoni, mandarini o altri agrumi, erbe aromatiche secche, stecche di cannella, chiodi di garofano, semi di anice o anice stellato e altre spezie e erbe a vostra scelta.

Candele con le bucce di arancia

Ecco un modo semplice e intelligente per riutilizzare le bucce di arancia. Si tratta di realizzare delle candele a olio utilizzando le bucce come contenitore. Certo bisogna fare molta attenzione ma queste candele fatte con le bucce di arancia funzionano davvero e durano a lungo. (Leggi anche: Come realizzare candele dalla arance in pochi minuti)

Centrotavola con le bucce di arancia

Con le bucce di arancia possiamo usare la fantasia e utilizzarle per realizzare un centrotavola a partire da un vaso di vetro all’interno del quale inserire delle bucce d’arancia disidratate dopo averle arrotolate a spirale. Provate a fermarle con uno stuzzicadenti. Qui tutte le istruzioni.

Essenza profumata con le bucce di arancia

Come conservare il profumo delle arance? Potrete preparare un’essenza profumata per la vostra casa proprio a partire dalle bucce di arancia, seguendo la nostra ricetta. Vi servono bucce di arancia, un barattolo di vetro, Vodka o alcol alimentare. (Leggi anche: Olio essenziale di arancio: come prepararlo in casa)

Scrub con le bucce di arancia

Con le bucce di arancia grattugiate potrete preparare uno scrub esfoliante per la pelle a costo quasi zero che vi farà risparmiare molto sui prodotti in vendita in profumeria e che vi darà molta soddisfazione, come nella ricetta del nostro blog. (Leggi anche: SCRUB ALL’ARANCIA)

Decorazioni di Natale con bucce di arancia e arance

Le bucce di arancia sono adatte per creare decorazioni di Natale dopo averle fatte essiccare. Dalle bucce potrete ritagliare delle forme da appendere all’albero di Natale, creare centrotavola e segnaposto. Oppure potete ottenere delle decorazioni facendo essiccare delle fettine di sottili di arancia.

E infine non dimenticate le arance con i chiodi di garofano inseriti nella buccia per profumare la casa. (Leggi anche: Decorazioni di natale fai-da-te con le bucce di arancia)

Bucce di arancia, usi alimentari e ricette

Per gli usi alimentari delle bucce di arancia e per le ricette con le bucce di arancia scegliete sempre e solo arance non trattate, ancora meglio se bio, di cui utilizzare anche la buccia per non sprecarla.

Muffin al cioccolato e arancia cotti nella buccia, ricetta senza burro

Questa ricetta di muffin al cioccolato e arancia cotti nella buccia è estremamente semplice e facile da realizzare, inoltre essendo una ricetta senza lattosio è adatta a chi è allergico o segue un’alimentazione particolare. Qui la ricetta da seguire passo passo.

Bucce di arancia candite

Le bucce di arancia candite o scorze di arancia candite sono davvero facili da preparare in casa. Infatti vi basteranno solo 3 ingredienti: bucce di arancia bio e non trattate, acqua e zucchero di canna integrale. Seguite la nostra ricetta.

Bucce di arancia ricoperte di cioccolato

Se volete preparare delle scorze di arancia ancora più golose, rivestite le bucce delle vostre arance bio con il cioccolato fondente e otterrete una vera e propria delizia, risparmiando molto, tra l’altro, sul prodotto in vendita in versione confezionata. Qui la ricetta.

Bucce di arancia disidratate in polvere

Come conservare le bucce di arancia per utilizzarle facilmente nelle nostre ricette quando vogliamo? Un’idea intelligente è quella di farle essiccare e poi ridurle in polvere usando un frullatore potente o un robot da cucina. Le potrete conservare in un luogo fresco e asciutto in un barattolo di vetro chiuso. Se avete usato arance bio, la polvere ottenuta va bene per le ricette di cucina, se invece le bucce di arancia erano trattate, usate la polvere solo nei pot-pourri e per profumare la casa, ad esempio facendo dei sacchetti profumati. Il procedimento è lo stesso che abbiamo usato per le bucce di mandarino.

Marmellata di arance

Se per preparare le vostre marmellate fatte in casa avete a disposizione delle arance bio allora potrete aggiungere alla ricetta anche delle bucce di arancia grattugiate per ottenere delle scorzette. Le potrete aggiungere sia alla marmellata di arance che ad altre marmellate per fare un abbinamento di sapori diversi.

Olio aromatizzato con le bucce di arancia

L’olio aromatizzato all’arancia è molto semplice da preparare. Le bucce di arancia lasciate in infusione nell’olio extravergine sprigionano il loro aroma creando un fantastico condimento. Qui la ricetta.

Sale aromatizzato con le bucce di arancia

Il sale aromatizzato con le bucce di arancia è ancora più semplice da preparare. Di solito si utilizza il sale grosso, da mescolare alle scorze di arancia grattugiate e spezzettate. Qui la ricetta.

Bucce di arancia grattugiate e surgelate

Infine, un modo semplice per conservare le bucce di arancia da usare nei dolci è grattugiare o sminuzzare le scorze cercando di evitare la parte bianca più amara e poi congelarle in bicchierini o negli stampini per il ghiaccio. Così le avrete sempre a disposizione al momento del bisogno.

Avete altri suggerimenti per utilizzare le bucce di arancia?