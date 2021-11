Arredare con le damigiane è un’ottima idea! Scopri come riciclarle creativamente per decorare la tua casa

Meglio usare il legno nuovo o di recupero? Guarda il test di Matteo Viviani

Hai mai pensato di riciclare le vecchie damigiane? Negli ultimi anni si sono trasformate in un oggetto d’arredo molto ricercato.

Difatti i fiaschi per vino datati si prestano ad arredare non solo interni rustici, ma anche abitazioni in stile scandinavo e contemporaneo. Dipende un po’ dall’uso che intendi farne e dalle loro forme.

Se non ne possiedi alcuno, spulcia nei mercatini vintage e prima di inserirli in casa, assicurati di lavarli bene.

Riciclo creativo damigiane: vasi fai da te

Che sia un contesto rustico o più contemporaneo, le damigiane conferiscono all’ambiente un tocco vintage inconfondibile.

Per trasformarle in vasi ci vuole davvero poco: versa dell’acqua all’interno della damigiana e aggiungi rami più o meno lunghi, ma sottili, ed eventuali fiori a stelo lungo. Ideali anche quelli essiccati, che non richiedono l’aggiunta di acqua.

Posiziona le damigiane in un punto strategico: su una mensola se sono di dimensioni ridotte, in un angolo della casa, su un tavolino dove puoi alternarne diverse.

I colori delle damigiane solitamente virano dal verde all’azzurrino e trasmettono una sensazione di freschezza, soprattutto se aggiungi rami verdi.

Mentre qui regna sovrana l’eleganza.

Riciclo creativo damigiane: lampade fai da te

Ma quanto sono belle le lampade realizzate con vecchie damigiane. Sia da tavolo che sospese. Per scoprire come realizzarle ti consigliamo questo fantastico tutorial di The Inspired Room.

E puoi anche illuminarle con delle semplici lucine.

Riciclo creativo damigiane: tavolini fai da te

E se la vecchia damigiana si trasformasse in un tavolino?

Riciclo creativo damigiane: terrario fai da te

Sembra un’impresa impossibile ma con le vecchie damigiane puoi dare vita persino a un terrario. Anche se il collo delle damigiane è stretto, esiste un metodo per farci passare le piantine. Scopri come seguendo questo utilissimo tutorial di Growing Spaces. Ovviamente dovrai selezionare piantine molto piccole.

