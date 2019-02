Bambole e vecchi giochi, peluche, puzzle e libri usati: un modo diverso per inculcare nei bimbi la cultura del recupero e del non spreco è creare una… Biblioteca! Come per i libri, perché non dare in prestito anche i giocattoli e dare loro una nuova vita?

È così che ha preso corpo a Genova, grazie all’intuizione dell’associazione Matermagna – che dal 2013 si occupa di educazione al non spreco, all’ecologia, allo smaltimento corretto e alla sostenibilità – il progetto Officina e Biblioteca del Giocattolo, una biblioteca “inusuale” dove bimbi e famiglie possono donare e prendere in prestito giochi e libri usati, in buono stato e utilizzabili.

L'obiettivo? Beh, se vogliamo un mondo migliore sin dalla più tenera età possiamo insegnare ai nostri piccoli che ogni oggetto può avere una vita più lunga e che se un bimbo un giocattolo non lo usa più è un vero peccato gettarlo! Un giocattolo, insomma, qui può essere oggetto di un divertente baratto e l’occasione buona per conoscere altri amichetti.

E non solo, all’interno di queste eccezionali biblioteche si svolgono anche una serie di attività come laboratori ludico-formativi per insegnare ai bambini a riparare e a riscoprire l’utilità di pezzi di giocattoli non più recuperabili, oppure a riciclare i materiali di scarto per la creazione di nuovi giochi “sostenibili”.

Dal 2016 e nel giro di pochi mesi la Biblioteca ha trovato ben due sedi: a via Lugo (Genova San Teodoro) e negli spazi di Palazzo Verde (ex Magazzini dell’Abbondanza, via del Molo).

La sede di Palazzo Verde è aperta il secondo sabato di ogni mese dalle 16.30 alle 18, mentre la sede di San Teodoro è attualmente in fase di riallestimento ma riprenderà l'attività quanto prima.

Qui potete conoscere tutte le informazioni.

