Le palline tradizionali lasciano il posto a rifiuti di ogni genere raccolti in mare o in strada. Così gli alberi di Natale di alcune città italiane diventano eco-friendly ed ecologici. L’obiettivo? Quello di sensibilizzare la cittadinanza sul problema dell’inquinamento.

Pacchetti di sigarette, imballaggi, pneumatici possono avere una nuova vita e diventare, tra le altre cose, anche degli addobbi natalizi. Non possiamo più chiudere gli occhi davanti a ciò che stiamo facendo al nostro Pianeta: mari invasi dalla plastica, animali marini e non solo uccisi dalle microplastiche.

E allora anche il Natale, momento di consumismo più sfrenato, si può trasformare in qualcosa di diverso. Molte città italiane hanno scelto la sostenibilità piuttosto che l’utilizzo di alberi veri che finiscono in discarica il 6 gennaio. A noi sembra un’idea bellissima, ecco tanti alberi di Natale, da Nord a Sud, nati dal riciclo dei rifiuti.

1) Albero di Natale con bottiglie di plastica

A San Salvatore di Fitalia, Messina, l'amministrazione comunale ha lanciato una bella iniziativa ecologica: ha chiesto ai cittadini di raccogliere le bottiglie di plastica di uso quotidiano e di consegnarle al comune che alla fine, ha realizzato un bellissimo albero di Natale ecologico!

Foto

2) Albero di Natale con le cassette della frutta

A Favara, in provincia di Agrigento l’albero di Natale è “cu i casciteddri da frutta”, ovvero con le cassette della frutta e si trova in piazza Cavour. Già lo scorso anno, l’albero era stato realizzato così, ma non era piaciuto proprio a tutti e anche adesso, le polemiche non sono mancate! Tra le obiezioni quello di essere troppo austero.

Foto

3) Albero di Natale con i pneumatici

Ad Acate, in provincia di Ragusa, l’albero di Natale è davvero originale perché realizzato con pneumatici raccolti nelle campagne dalle varie discariche abusive. E’ stato realizzato da Riccardo Zingaro e ha anche un nome Pneus. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini contro l’inquinamento e dimostrare che dai rifiuti può nascere qualcosa di speciale!

Foto

4) Albero di Natale con l'alluminio

Nella Galleria Umberto di Napoli, l’albero di Natale è realizzato con scarti di alluminio e si chiama Piramid. Dieci metri di materiali riciclati per un progetto portato avanti dai ragazzi Miniera che si occupa di aggregazione sociale nei Quartieri Spagnoli. L’installazione artistica è stata progettata da Annalaura di Luggo.

Foto

5) Albero di Natale di polistirolo e rifiuti

Bottiglie, cartacce, pezzi di polistirolo. L’albero di Natale delle Isole Tremiti lancia un messaggio: basta plastica, basta rifiuti in mare. L’albero ecologico si trova nella piazza centrale di San Domino ed è alto sei metri. È dedicato a Ian Kiernan, fondatore dell’evento “Clean Up, puliamo il mondo“, scomparso nell’ottobre di quest’anno.

Foto

6) Albero di Natale di granny square

"A Trivento in Molise, abbiamo realizzato questo fiabesco albero alto 6 metri con circa 1300 granny square, meritiamo la vostra condivisione? Firmato #iltappetoaduncinettopiulungodelmondo", scrive così su facebook, ‎Michela Anziano, una delle realizzatrici di questo meraviglioso albero di Natale all'uncinetto.

Leggi anche: Il coloratissimo albero di Natale di Trivento (CB) realizzato interamente all’uncinetto

Foto

7) Albero di Natale con gli imballaggi

Un albero di Natale fatto con il riciclo artistico anche a Carmagnola grazie a 1500 metri quadrati di materiale per imballaggio, sottratto ai rifiuti e inserito in oltre 400 fiocchi decorativi. Un'idea molto originale per salvaguardare il nostro ambiente.

Foto

8) Albero di Natale con sigarette e plastica

Un albero di Natale particolare è anche quello di Mirabello di Desenzano, relizzato lo scorso anno, dove al posto delle palline ci sono copriwater, rifiuti, plastica e pacchetti di sigarette. Tutto materiale raccolto in strada si era trasformato in addobbi natalizi. Il messaggio 'evergreen' è chiaramente quello di avere a cuore l'ambiente.

Foto

Nelle vostre città ne sono stati fatti di simili? Segnalateceli!

Leggi anche:

Dominella Trunfio