Le manine sono già laboriose per tagliare, colorare e creare perché fra pochi giorni, tutto deve essere pronto per la Festa di San Martino diventata anche in Italia, la Festa delle lanterne. Ecco alcuni spunti per creare lanterne personalizzate che illuminano il cielo autunnale.

In principio, la Festa delle lanterne, importata dai paesi del nord Europa veniva rispettata solo negli asili steineriani e montessoriani, ma ormai moltissime scuole d’infanzia aderiscono a questa bella iniziativa che cade come sempre l’11 novembre.

In Germania, ad esempio, ogni bambino costruisce la sua lanterna e poi la porta con sé tra sfilate e canti tradizionali, così come in tanti altri paesi come Belgio, Olanda, Francia e via dicendo.

Per farvi un'idea della magia che si respira guardate questo video:

Così in questi giorni i più piccoli si dilettano tra colla, carta e materiali di riciclo per creare le loro piccole lanterne, se anche voi volete costruirne una con i vostri bambini, ecco qualche spunto.

Come costruire una lanterna per la Festa di San Martino

1. Lanterna a pois colorati

Il blog De mi casa al mundo ci insegna a costruire una lanterna in maniera facilissima, utilizzando solo:

Carta velina colorata

Una scatola di formaggio

Carta cerata

Un bastone

Un cartone

Cere colorate per dipingere la carta

La procedura è molto semplice, clicca qui

Questo invece è il risultato finale, belle no?

2. Lanterna con 'fiamme di fuoco'

Su Ukgermanconnection ne troviamo un'altra altrettanto bella, facilmente realizzabile con:

Forbici

Colla

Un po' di filo

Un portacandele

Un contenitore di formaggi rotondo

Carta trasparente

La procedura è molto semplice, clicca qui

Ecco il risultato:

3. Lanterne con il vetro

Facilissime da realizzare sono le lanterne con i barattoli di vetro, una bella idea è quella del blog dawnathome.typepad. Qui basta davvero un barattolo, pennelli e colori, ma guardate il risultato:

4. Lanterna a forma di cestino

In questo video tutorial invece viene spiegato come realizzare una lanterna a forma di cestino:

5. Lanterna con le foglie

Sul blog Redtedart invece troviamo queste lanterne con le foglie, clicca qui per capire come realizzarle.

Questi solo alcuni esempi, poi potete sbizzarrirvi con immagini di animali o ciò che vi piace di più. Vi siete messi già all'opera? Mettete nei commenti le foto delle vostre lanterne!

Ne abbiamo già ricevuta una bellissima, direttamente da Monaco in Germania, ce la manda un nostro piccolo lettore: Francesco di quasi cinque anni che, dopo averla creata con le sue manine, è già all'opera per imparare la canzoncina per la Festa delle lanterne.

Dominella Trunfio