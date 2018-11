Attraverso un progetto di riciclo creativo, Alice e Ombretta danno vita ad oggetti realizzati con vecchie posate ed oggetti di scarto.

Alice e Ombretta sono due sorelle, vivono nell’entroterra siciliano, precisamente a Piazza Armerina, e hanno una passione: riciclare e riutilizzare gli scarti per realizzare delle creazioni originali.

Skarti creazioni, dunque, nasce dal talento di due ragazze che si occupano rispettivamente di restauro mobili, riciclo creativo, riuso e poi di allestimenti per matrimoni ed eventi, bomboniere e accessori.

Skarti esiste già da parecchi anni e, a fasi alterne, impegna le due donne nella realizzazione di oggetti con l’utilizzo di vecchie posate, recuperate qua e là.

Tutto ha inizio qualche anno fa, quando, impegnate nella stagione estiva di Lampedusa, le due giovani cercavano un’idea per realizzare dei piccoli gadget a forma di tartaruga, simbolo dell’isola.

Tartarughe simbolo dell'isola di Lampedusa

Da lì l’intuizione di utilizzare cucchiai, forchette e coltelli. È nato così il progetto “posarte”, ovvero l’arte di piegare le posate.

Uccellino di primavera.

Il progetto ha via via preso forma e oggi Alice lo racconta così:

“I soggetti che rappresentiamo sono reali, per lo più fiori e animali, ma ho realizzato anche la casa con i palloncini del film Up, di cui vado molto fiera. Il procedimento è molto semplice, realizziamo le creazioni in casa. Ci stiamo attrezzando per un laboratorio vero, ma la difficoltà di lavorare in casa ci ha dato l'idea di fare dei tutorial, perché è una cosa che possono fare davvero tutti, non servono chissà quali attrezzature. Piego le posate con pinze di vario tipo, colla per metallo per unire i vari pezzi e fil di ferro per dare armonia, robustezza e aggiungere particolari. Poi tratto l'oggetto e passo alla colorazione a spruzzo con vernici per metalli”.

Tra i tanti progetti in cantiere, Alice e Ombretta stanno pensando ad un negozio online e ad un blog, che presto saranno disponibili online.

Vediamo insieme il talento e l’originalità di queste due sorelle che - con il solo ausilio della fantasia e di poche attrezzature – creano delle vere e proprie opere d’arte utilizzando delle semplici posate!

Tulipano rosso

Il gufo prendi nota

Mamma tartaruga ed i suoi piccoli

Se volete vedere tutte le loro creazioni potrete visitare la loro pagina Instagram: @skarti_lab, o la loro pagina Facebook facebook.com/skarticreazioni.

Basilio Petruzza