Qualche idea per realizzare degli orologi fai da te partendo dal riciclo creativo di materiali di scarto.

L'orologio da parete rimane uno degli oggetti più utilizzati nelle case, in grado di ricordarci l'ora, ma anche di essere esso stesso un elemento elemento di arredo. Per dare più carattere a una parete, risparmiando, è possibile optare per il fai-da-te dando nuova vita a oggetti non più utilizzati. Dalle tessere del vecchio domino, alle ruote della bicicletta, basta inserire le lancette e la scrocca e il gioco è fatto. Ecco allora 10 idee da cui prendere spunto per cominciare:

1. Orologio realizzato con una tavolozza di colori

Niente di più facile, una vecchia tavolozza per dipingere, dei colori, il meccanismo dell'orologio et voilà il gioco è fatto, vi basterà comprare dei ganci per appenderlo al muro e questo fantastico orologio arrederà la vostra casa.

2. Orologio realizzato con una ruota di bicicletta

Quanti di noi accumulano in garage vecchie biciclette lasciate alla polvere e alla ruggine, se proprio non avete nessuna intenzione di riprendere la vostra carriera da ciclisti, potrete prendere una ruota, pulirla e ridipingerla con il colore che preferite, applicarci le lancette e appenderla al muro. Vi servirà una parete abbastanza grande, ma fidatevi farà il suo figurone.

3. Orologio realizzato con un vinile

Vecchi 33 e 45 giri che non ascoltate più? Essendo il supporto dalla forma tonda perfetta per un orologio, anche qui potrete sbizzarrirvi, sulla superficie si possono ricavare figure e numeri e al centro si sistemano le lancette, con il meccanismo dell'orologio affisso nella parte posteriore. Online si trovano tante idee, molte delle quali delle vere e proprie sculture in vinile, come quelle bellissime realizzate dal designer Pavel Sidorenko

4. Orologio con gli scarti del mare

Vecchi bancali, tavolette di legno, sassi, pochi gli elementi che vi serviranno per assemblare quest'orologio dal sapore vintage, vi basterà una passeggiata sulla spiaggia per raccogliere quel che il mare riporta a galla, ci raccomandiamo però di non raccogliere le conchiglie perché è illegale, potrebbe costarvi una multa molto salata. Qui qualche idea da cui prendere spunto per costruire il vostro orologio da parete fai da te.

5. Orologio realizzato con bottiglie di birra

Tavole di legno e bottiglie di birra: niente di più semplice, vi servirà della colla a caldo e il meccanismo per orologi che potrete trovare davvero facilmente ovunque. Online potrete trovare molte idee creative da cui prendere spunto e realizzare la vostra opera.

6. Orologio realizzato con le tessere del domino

Per questo orologio vi basterà trovare una buona base, in questo caso una tavoletta di legno, e incollare le tessere del domino al posto dei numeri. Originale non trovate?

7. Orologio realizzato in legno

Una passeggiata sulla spiaggia o in un bosco e vi troverete un mucchio di bastoni e bastoncini tra le mani, vi basterà scegliere quelli della misura giusta, volendo potrete anche colorarli in base ai vostri gusti e poi incollarli tra loro a formare un unico supporto per montare le lancette e il meccanismo (sempre sul retro). Se siete in cerca di altre idee potrete dare un'occhiata qui.

8. Orologio realizzato con una rivista

Quest'orologio è stato realizzato con una rivista, dovrete ingegnarvi a realizzare delle striscioline di giornale, ad arrotolarle tutte e poi a fissarle tra loro creando un'unica cornice. Qui troverete il tutorial per realizzarlo. Qui invece troverete altrettante idee.

9. Orologio realizzato con una scatoletta di latta

Il riciclo creativo può diventare ancora più artistico se prendete una scatoletta di latta, può anche essere quella del tonno, e provate a colorarla, con colori a piacere, in base alla stanza ed alla parete su cui verrà collocato volendo possiamo abbinare anche nastri colorati, carta decorativa ed un meccanismo a lancette. In questo modo è possibile creareun orologio da parete o da tavolo perfettamente funzionante.

Se avete delle lattine o delle scatolette di tonno qui potrete trovare l'ispirazione giusta per mettervi all'opera.

10. Orologio realizzato con vecchie cravatte

Questa è un'idea originale e alzi la mano chi non ha nell'armadio vecchie cravatte che non usa più lasciate ad ammuffire, è possibile prenderle, incollarle su dei cartoncini, creando così una cornice per il vostro orologio da parete. Qui troverete il tutorial per realizzarlo.

