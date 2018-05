Ricordate i dischetti di plastica che avevano invaso le spiagge del Mar Tirreno, dal Lazio alla Campania, fino alla Toscana creando un vero e proprio disastro ambientale? Adesso si trasformano in spille ricamate da indossare. Da rifiuto altamente inquinante a oggetto di design, così da incentivare il riuso e nello stesso tempo ripulire le spiagge dalla plastica.

L’idea è di Laura Rovida, trentanovenne designer tessile di Capalbio che ha deciso di mettere la sua arte a servizio della sostenibilità.

Perché ci sono dei dischetti di plastica in spiaggia? Ne avevamo parlato nel mese di marzo, contrariamente a quel che si pensava all’inizio, questi dischetti non sono cialde da caffè, né filtri da phon o rubinetti, ma supporti per la depurazione delle acque.

Si tratta di filtri finiti in mare a causa di un cedimento strutturale di una vasca dell'impianto di depurazione delle acque reflue situato nei pressi della foce del fiume Sele. Il guasto ha fatto sì che si riversassero nel fiume per poi finire nel Mar Tirreno, spinti dalle correnti.

Da rifiuti a spille

I dischetti si trasformano adesso in spille in cui Laura Rovida ricama gabbiani e fenicotteri, così invece di essere gettati nella raccolta differenziata daranno direttamente vita a una filiera di economia circolare.

La mission del marchio Rovida è proprio questa: usare un telaio manuale, non produrre scarti di lavorazione e riassemblando i pochi in modo creativo. I tessuti sono naturali e certificati, non vengono utilizzate sostanze nocive come coloranti cancerogeni o metalli pesanti.

In questo caso, la struttura del dischetto sembra proprio quella che usano le ricamatrici e di tessere sopra due splendidi volatili, i fenicotteri che sono anche il simbolo di Capalbio e di Orbetello, di Burano e della Laguna, mentre i gabbiani sono l’essenza del mare.

Le spille di Rovida Design (il suo marchio) ovviamente sono ricamate in seta ecologica nel laboratorio di Capalbio Scalo e appena pronte saranno vendute e il 20 per cento del ricavato sosterrà un progetto di conservazione delle spiagge in collaborazione con le Oasi Wwf della Maremma. Tutti possono contribuire a questo progetto dalla doppia valenza, così la designer lancia un appello: “Chiunque può raccogliere i dischetti e portarli nel mio laboratorio”.

L'inquinamento in mare

Uno dei mali della nostra epoca è rappresentato dall'inquinamento marino che distrugge la biodiversità, secondo uno studio realizzato dal World Economic Forum in collaborazione con la Ellen MacArthur Foundation, entro il 2050 gli oceani accoglieranno più plastica che pesci. Ma ognuno di noi può contribuire a far sì che questa catastrofica profezia non si avveri. Come? Iniziando nell'essere consumatori più consapevoli, per questo greenMe.it ha lanciato la campagna social #svestilafrutta contro l'abuso degli imballaggi in plastica, per partecipare clicca qui.

