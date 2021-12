Richiamato aspirapolvere Electrolux per problemi di sicurezza: il modello e i numeri di serie coinvolti

Electrolux richiama un aspirapolvere senza fili per problemi di sicurezza

Si tratta di alcuni numeri di serie dell’Electrolux Pure F9, che avrebbero presentato un possibile problema di sicurezza: in determinate circostanze, un componente utilizzato nel prodotto potrebbe provocare un surriscaldamento e l’aspirapolvere potrebbe prendere fuoco. Il surriscaldamento è considerato un grave rischio che può causare un incendio potenzialmente diffondibile al materiale infiammabile adiacente.

I proprietari del modello interessato sono invitati a contattare il centro di assistenza Electrolux locale per ricevere istruzioni su come restituire il prodotto e conoscere le opzioni a disposizione dei consumatori (ad esempio, sostituzione del prodotto).

Sono interessati questi lotti:

Come si legge nella nota, è possibile verificare se il prodotto in possesso rientra in questa casistica controllando il codice modello, il numero di prodotto (PNC) e il numero di serie (SN). Questi si trovano su un’etichetta posta dietro l’unità ciclonica dell’aspirapolvere.

QUI trovate la lista.

Assicuratevi di avere a portata di mano questi dati quando contattate il centro di assistenza tecnica Electrolux, oppure il numero preposto che trovate sotto:

codice del modello

numero PNC

numero di serie (SN)

Le informazioni si trovano sulla targhetta di identificazione. Se possedete un prodotto tra quelli interessati, interrompetene l’uso immediatamente, tenetelo separato dalla stazione di ricarica e rimuovere la spina della stazione di ricarica dalla presa elettrica a muro.

Se il codice modello e il numero di prodotto (PNC) corrispondono e se il numero di serie (SN) rientra all’interno di quelli sopra elencati, e non siete stati ancora contattati dal centro di assistenza tecnica locale Electrolux, contattate il numero +39 0299710076 che fornirà le istruzioni su come restituire il prodotto e come ottenere debito rimborso per il reso.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Electrolux

Leggi anche: