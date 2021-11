Scopri i regali sostenibili più belli per riempire il tuo Calendario dell’Avvento fai da te

Il Natale si avvicina, cresce la voglia di addobbare casa, di preparare le decorazioni e si inizia a pensare ai regali da fare ad amici e parenti. Un’occasione senz’altro unica e speciale, ma facciamo in modo che sia anche sostenibile.

Da un lato sfruttando il riciclo creativo, dall’altro puntando su regalini rispettosi dell’ambiente, a partire da quelli del Calendario dell’Avvento fai da te.

Ecco alcuni spunti per riempirlo con doni green adatti ai bambini ma anche agli adulti.

Calendario dell’Avvento fai da te: regali sostenibili per i bambini

Hai realizzato un bellissimo Calendario dell’Avvento fai da te ma non sai ancora come riempirlo? Ti offriamo qualche suggerimento a prova di sostenibilità ambientale. Innanzitutto evita la plastica e privilegia oggetti che possano essere utili oltre che carini.

Se il tuo Calendario è fatto di buste avrai abbastanza spazio a disposizione per inserirci un paio di calzini colorati, un mini-libro, oppure meraviglie scovate nei mercatini delle pulci. Anche i rimasugli si prestano a trasformarsi in regali originali, dai resti di lana colorata alle perline per gioielli fai da te.

Qualche altra idea? Eccoti una lista di possibili regali per bambini rispettosi dell’ambiente:

Matite da piantare

Rimasugli di lana colorata per fare braccialetti

Un paio di calzini colorati

Colori a dita

Pastelli colorati ecologici

Mix di frutta secca

Semini da piantare

Cerchietti fai da te

Mini-libri illustrati

Perline riciclate per creare gioielli

Animali da fattoria in legno

Istruzioni per creazione di piccoli oggetti artigianali

Barrette di cereali fatte in casa

Calendario dell’Avvento fai da te: regali sostenibili per gli adulti

Chi l’ha detto che il Calendario dell’Avvento fai da te è destinato solo ai bambini? Se vuoi realizzarlo per una persona adulta, ecco un elenco di regali green carini e originali:

Matite da piantare

Dischetti struccanti lavabili in bambù

Shampoo e balsamo solidi

Shopper di cotone

Biglietti di auguri fai da te

Un piccolo accessorio di seconda mano trovato in un mercatino delle pulci

Sapone artigianale

Bustine di tè del commercio equo e solidale

Biscotti o cioccolatini del commercio equo e solidale

Spille artigianali

Un sacchettino di spezie

Mix di frutta secca

Un buono regalo green

Wrap in cera d’api per conservare gli alimenti evitando l’utilizzo di plastica

