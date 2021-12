10 regali di Natale perfetti per gli amanti dei gatti

Hai amici o parenti amanti dei gatti? Quest’anno sorprendili con un regalo a tema felino o con un pensiero appositamente pensato per i mici di casa. Sprizzeranno di felicità!

Le idee sono tante e super-carine: dai quaderni con gatti in copertina ai simpaticissimi matterelli con pattern felino, dalle mascherine per dormire alle tazze personalizzate. Ecco allora la nostra top ten di regali per gli amanti dei gatti.

Quaderno con gatti in copertina

Il destinatario del tuo regalo ama prendere appunti su supporti cartacei? Sorprendilo con un quaderno dallo spirito felino: i mici in copertina lo conquisteranno al primo sguardo. E scrivere diventerà la sua attività preferita, stanne certo!

Matterello con pattern “felino”

Se i destinatari del tuo regalo, oltre ad amare i gatti, adorano sfornare dolci prelibatezze, niente di meglio che sorprenderli con un matterello a tema felino. Attenzione, i biscotti inizieranno a fare miao!

Mascherina per dormire

Simpaticissima la mascherina per dormire “gattosa” double-face di Artigianato Maleducato. Da un lato il micio, dall’altro un morbido tessuto in tinta unita disponibile in vari colori. Ideale per i proprietari di gatti che faticano a prendere sonno.

Bacchetta per gatti con Spiderman

Hai mai considerato le bacchette per gatti come regalo natalizio? Ebbene, se non ci avevi ancora pensato, potrebbe essere il momento di farlo. Soprattutto se i destinatari del regalo hanno bimbi e mici giocherelloni. Visto che il protagonista è Spiderman, di certo conquisterà entrambi.

Tazza con piattino

Vuoi mettere alzarsi sorseggiando il caffè in una tazza con baffi e orecchie da micio? Con un set così, la colazione avrà un sapore totalmente diverso per i tuoi amici gattari.

Ciotole rialzate

Le ciotole rialzate sono doppiamente utili: da un lato permettono di sporcare meno a terra, dall’altro aiutano i mici con dolori alle zampe o che soffrono di cattiva digestione a mangiare senza doversi piegare troppo. Ideale per chi ha mici con qualche acciacco!

Cuscino a forma di gatto

Non un semplice cuscino personalizzato con l’immagine di un micio, ma un vero e proprio gatto di morbido plaid. Che piacerà ai padroni di casa e di sicuro anche al “sosia” in carne e ossa.

Tarocchi dei gatti

I tuoi amici si dilettano con la lettura delle carte? Il regalo perfetto è un bel mazzo di tarocchi a tema felino. Ogni gatto, una nuova scoperta!

Fontanella per gatti

Non tutti i gatti amano l’acqua, ma la soluzione è a portata di mano: le fontanelle, grazie al flusso continuo, divertono i mici stimolandoli a bere. Due in uno!

Cuccia arcobaleno

Non un’anonima cuccia da interno ma una morbidissima poltroncina arcobaleno che solo a guardarla, vien voglia di affondarci dentro. I gatti di casa non potranno che apprezzare!

