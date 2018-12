Napoli è solidarietà. Qui non solo c’è il “caffè sospeso”, ormai celebre ovunque, ma anche il “giocattolo sospeso”. Forte del successo della prima edizione, l’Assessorato ai Giovani del Comune di Napoli ha deciso di proporre anche quest’anno questa dolcissima iniziativa: nei negozi di giocattoli e librerie aderenti chi vorrà potrà acquistare un gioco da lasciare e permettere a chi ne ha bisogno di ritirarlo.

Con il “Giocattolo sospeso”, insomma, si regalano giocattoli ai bimbi meno fortunati: chiunque acquisti un giocattolo ha la possibilità di lasciarne un altro nel negozio per chi ha difficoltà ad acquistarlo, che potrà andare in quel negozio a ritirarlo e far felici i propri bambini.

L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, è stata lanciata nel 2016, ha riscosso un grande successo e ha permesso, grazie alla generosità di centinaia di cittadini e turisti, di raccogliere circa 2000 giocattoli “sospesi” che sono stati consegnati direttamente alle famiglie in difficoltà nel periodo natalizio o distribuiti nel mese di gennaio ad associazioni di volontariato che da anni lavorano con i bambini su tutto il territorio: dal quartiere di Secondigliano a quello di Barra, dal quartiere della Sanità a quello di Pianura.

Le regole per partecipare al Giocattolo sospeso

Rispetto alla prima edizione sono cambiate alcune modalità per avere i giochi. Il Comune di Napoli ha infatti creato un vero e proprio “codice etico” che i negozi dovranno rispettare:

chi fa la donazione, ritirerà uno scontrino fiscale

nello stesso momento il negoziante prenderà nota, in un apposito registro, del nominativo del donatore, della data di acquisto, del numero seriale dello scontrino e del modello di giocattolo prescelto

le persone che lo richiederanno potranno ritirare il dono consegnando copia del proprio documento d’identità in corso di validità al negoziante

il negoziante rilascerà uno scontrino fiscale con importo pari a zero o ricevuta fiscale recante la dicitura “corrispettivo non pagato” e conserverà le copie dei documenti di identità di coloro che beneficiano del dono, per un successivo riscontro

il controllo sul corretto svolgimento dell'iniziativa sarà assicurato dalla Polizia Locale del Comune di Napoli

I negozi aderenti all’iniziativa

Junior Giocattoli, via Pisciscelli 25

Casa mia, via Cilea 115

Natullo toys , via Nazionale 52

Natullo toys, Corso Garibaldi 301

Natullo toys, via A. Ranieri 51

Leonetti, via Toledo 350

Leonetti, via Crispi 82

La Girandola giocattoli, via Toledo 400

La Girandola giocattoli, via E. Nicolardi 158-162

Baby bendrew, via Kerbaker 100/102

Arcobalocchi giocattoli, Via Pasquale del Torto 45

Bibi, libreria dei ragazzi, Via Raimondo di Sangro di San Severo n.6

Giochi in legno, idee regali e carillon, Via Montesanto 58

La Citta del Sole Napoli Chiaia, Via Chiaia 137

Il fuori orario, Via Giusso 11

Quest'anno sono anche previsti degli eventi organizzati per bambini e famiglie per tutto il periodo natalizio. Il calendario potrete trovarlo qui.

Germana Carillo