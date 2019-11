Incarta i tuoi regali con la carta del giornale (o quella del pane), un piccolo gesto per un Natale più green

Ogni anno dopo le feste natalizie si registra un aumento significativo della produzione dei rifiuti con migliaia di tonnellate di carta da regalo che finiscono nell’immondizia subito dopo aver scartato i pacchetti, spesso senza nemmeno differenziare la carta in modo corretto.

C’è qualcosa di molto semplice che possiamo fare per evitare questa inutile produzione di rifiuti: incartare i regali con carta riciclata.

I più attenti all’ambiente lo faranno sicuramente da molto tempo, ma sono ancora tante le persone scettiche che credono di non poter ottenere pacchetti d’effetto riutilizzando giornali, scatole e borse di carta che hanno già in casa.

Eccovi allora qualche idea per incartare i regali in modo sostenibile riciclando la carta di giornali e riviste, i sacchetti del pane, le scatole di scarpe e la carta usata per gli imballaggi.

Incartare i regali con i fogli di giornale

I regali possono essere incartati con i fogli dei quotidiani: il pacchetto può essere poi chiuso con un filo di corda e decorato con rami e foglie di piante. Per evitare che le foglie si rovinino, meglio applicare la decorazione poco prima di consegnare il dono.

Confezioni regalo dai sacchetti per il pane

I regali possono essere incartati anche riciclando i sacchetti del pane, ovviamente solo se puliti e in buono stato.

In alternativa, i sacchetti possono essere realizzati utilizzando un foglio di carta ricilata da un giornale, da una rivista o dagli imballaggi: è sufficiente piegare il foglio e chiuderlo con del nastro adesivo di carta.

Borse regalo dai dai fogli di giornale

I fogli di riviste e giornali possono essere riciclati per creare delle borse in cui sistemare i regali o per ricoprire borse di carta nascondendo così eventuali marchi o scritte poco natalizie.

Riciclare le scatole di cartone per i regali

Fogli di riviste e quotidiani sono utili anche per ricoprire scatole di cartone: in questo modo possiamo riciclare ad esempio le scatole di scarpe per confezionare i regali di Natale.

Incartare i regali con la carta degli imballaggi

La carta utilizzata per gli imballaggi, se in buone condizioni, può essere usata per le confezioni regalo. Basta applicare qualche decorazione ai pacchetti e il gioco è fatto: ad esempio, i pacchetti possono essere resi speciali da alberelli, stelle e cuori realizzati con la pasta al bicarbonato.

