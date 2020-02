Bouquet di frutta fresca al posto di fiori e cioccolatini, l’idea vincente di questa fruttivendola siciliana

Perché non rimpiazzare i fiori con della frutta fresca in occasione di San Valentino? Se passate per Custonaci, in provincia di Trapani, fate ancora in tempo a fare, o cambiare, regalo.

Maria Morello, proprietaria del negozio di frutta e verdura “I Sapori della Frutta“, situato nel centro storico, ha deciso di creare dei fantasiosi, ma soprattutto prelibati, bouquet di frutta, come scrive sulla sua pagina fb:

“Domani, su gentile richiesta, in occasione di San Valentino abbiamo provato a soddisfare la nostra clientela con i Bouquet di frutta. 😍 Veniteci a trovare!”

Un modo decisamente insolito, ma assolutamente delizioso, per augurare “buon San Valentino” alla persona amata.

E ce n’è per tutti i gusti, Maria si è infatti sbizzarrita componendo bouquet a base di fragole, frutta secca, arance, mandarini, noccioline. Buoni, freschi, colorati e sani!

Ma se siete troppo distanti per raggiungerla entro sera, potreste provare a realizzare con le vostre mani questo regalo prelibato!

