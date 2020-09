La plastica è un materiale molto versatile, economico e che ha portato grandi vantaggi nella vita quotidiana di ognuno di noi. Negli anni però il suo uso è cresciuto a dismisura tanto da arrivare ad essere un vero e proprio abuso.

Il grosso del problema rimane sempre come viene gestita da rifiuto, perché basterebbe non disperderla nell’ambiente per risolvere la stragrande maggioranza dei risvolti negativi. Ciò non toglie che oggi produciamo e usiamo troppa plastica, quindi il processo di riduzione del suo utilizzo a favore di materiali eco-sostenibili è una cosa molto positiva.

In molti casi non è nemmeno necessario aspettare un cambiamento, perché possiamo fare molto modificando le nostre abitudini e ponendo più attenzione in quello che facciamo ogni giorno.

In altri casi invece è importante che ci siano offerte delle alternative a quei prodotti che fin ora abbiamo trovato quasi unicamente prodotti con la plastica.

Questa necessità spazia in ogni settore e arriva a coinvolgere anche i nostri regali, dove spesso c’è un vero tripudio di plastica. Non solo nel prodotto in sé, ma anche in tutto l’imballo.

Se volete proporre delle idee regalo ecosostenibili e al tempo stesso originali e diverse dal solito ci sono tante proposte interessanti.

Il sito DottorGadget, specializzato proprio in idee regalo e gadget originali, ha anche una categoria con alcune proposte ecosostenibili molto curiose. Tra queste troviamo dei materiali inaspettati, in certi casi anche innovativi, e offrono delle interessanti alternative. Ecco 5 idee regalo originali ecosostenibili per dire addio alla plastica:

Cannucce di grano

Le cannucce di plastica sono una delle grandi fonti di inquinamento e ogni anno ne vengono disperse nell’ambiente un numero spaventoso. Le alternative riutilizzabili non mancano ma non bisogna per forza rinunciare all’usa e getta. Le cannucce di grano sono una geniale trovata che usa gli steli secchi di grano al posto delle cannucce. Sono comode, dall’aspetto originale e 100% naturali.

Spazzolini in bambù

Gli spazzolini da denti in plastica sono difficili da sostituire, negli ultimi tempi però sono arrivate sul mercato anche delle interessanti alternative ecologiche. Tra le migliori ci sono gli Spazzolini da denti in bambù. Alternativa molto bella e che offre anche delle simpatiche proposte per non fermarsi solo al semplice oggetto.

Tazze in lolla di riso

Le tazze da viaggio sono quasi sempre fatte in plastica, materiale ideale perché è robusto e leggero. Il mercato però offre anche delle alternative ecologiche che non la fanno rimpiangere. Un esempio sono le tazze in lolla di riso. La lolla di riso è la buccia che avvolge i chicchi sulla pianta. Lavorando questa buccia è possibile ottenere un materiale che per consistenza e utilizzi può essere una valida alternativa alla plastica. Una volta ottenuta la tazza basta personalizzarla con scritte e loghi e si possono creare un’infinità di stili.

Scatola per il pranzo in bambù

Il bambù è un materiale molto gettonato per creare accessori ecologici. Una cosa dovuta alla rapidità con cui crescono le piante e alla versatilità del suo legno. Una lunch box in bambù è una proposta interessante per fare degli ottimi pranzetti a scuola o in ufficio o per portare con sé da mangiare nelle gite fuori porta.

Borsa di stoffa

Questo è un classico degli accessori ecocompatibili e appare quasi una banalità. Eppure ancora moltissime persone quando vanno a fare la spesa non usano le borse riutilizzabili. Una bella borsa in cotone può essere un’idea regalo ecocompatibile niente male. Ovviamente per un regalo non prendete una semplice borsa monocolore, cercatene una con qualche grafica o stampa originale.