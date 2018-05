Si avvicina la Festa della Mamma. Vorreste fare un regalo inaspettato a una delle persone più importanti della vostra vita? Il regalo più bello potrebbe essere qualcosa che i soldi non possono comprare.

Per la Festa della Mamma scegliete un dono che non ha un prezzo perché il suo valore è incalcolabile. In un mondo in cui conosciamo il prezzo di qualsiasi oggetto rischiamo di dimenticare il valore di ciò che conta veramente. In questa occasione di festa riscopriamo il piacere di trascorrere del tempo con i nostri cari e di emozionarci.

1) Una cena preparata da voi

Per la festa della mamma fatele una bella sorpresa. Arrivate a casa sua prima di cena e offritevi di cucinare qualcosa di speciale per festeggiare insieme. Per anni la mamma ha preparato per voi pranzi e cene, magari anche la colazione. È il momento di ricambiare. Se siete creativi in cucina, non avrete problemi ad ideare ricette sul momento con ciò che troverete in frigorifero e in dispensa.

2) Una gita a sorpresa

Organizzate una piccola gita a sorpresa per trascorrere insieme alla vostra mamma una giornata speciale. Basta una piccola gita fuori porta. Magari dal luogo in cui vivete è facile raggiungere il mare, il lago, la montagna o semplicemente un bel parco. Potreste portare con voi tutta la famiglia per trascorrere insieme del tempo a contatto con la natura.

3) Una casa pulita e ordinata

Chi si è impiegato delle faccende domestiche per gran parte della vostra vita quando vivevate ancora in famiglia? Certamente la vostra casa era sempre pulita e ordinata grazie all'impegno della mamma. Ecco che allora, sia che viviate ancora insieme oppure in luoghi diversi, è davvero arrivato il momento di ricambiare il favore. Mentre la mamma si rilassa, pensate voi a lavare i piatti e a mettere tutto in ordine.

4) Un diario dei ricordi

Le mamme, si sa, sono nostalgiche. A volte magari vorrebbero rivivere qualche momento della vostra infanzia, soprattutto se il tempo trascorso al lavoro le ha costrette a stare lontane da voi e a perdere qualche momento della vostra crescita. Provate a ridare insieme uno sguardo al passato, con un sorriso, creando un diario dei ricordi, formato da immagini e parole, in digitale o fatto a mano sotto forma di scrap-book.

5) Un'incombenza risolta

Le mamme di solito sono super impegnate e forse voi non siete sempre pronti a ricambiare con un favore tutto ciò che hanno fatto per voi durante la vostra vita. In questo momento potrebbe esserci un impegno o un'incombenza di cui la vostra mamma non ha tempo di occuparsi. Potreste, ad esempio, andare a fare la spesa al suo posto, sostituire una lampadina, chiamare l'idraulico per riparare un guasto o occuparvi di potare le piante in giardino.

6) Un po' di tempo tutto per lei

C'è un regalo che forse una mamma potrebbe non avere mai il coraggio di chiedere: del tempo da dedicare completamente a se stessa per rilassarsi e non pensare almeno per un giorno o per un pomeriggio ai problemi della vita quotidiana. Cercate di prendere il suo posto, se potete, in uno degli impegni che potrebbero impedirle di dedicarsi al relax proprio il giorno della Festa della Mamma. Potrebbe trattarsi di accudire un parente anziano o un nipotino. Se la mamma non può proprio rinunciare a simili impegni, per varie ragioni, magari chiedetele se le farebbe piacere la vostra compagnia.

7) Un massaggio rilassante

Chi è abile nel fare i massaggi può scegliere questo regalo che sicuramente alle mamme farà piacere. Da quanto tempo la vostra mamma non si fa coccolare e non si rilassa con un massaggio? La Festa della Mamma è l'occasione ideale per riscoprire che la vita è fatta anche di momenti di relax.

8) Un abbraccio sincero

Non tutti hanno l'abitudine di abbracciare i propri genitori. Siamo abituati a dare per scontata la loro presenza. Magari non amiamo molto i gesti d'affetto e forse ci siamo dimenticati di quanto possa essere benefico un abbraccio. Del resto regalare un abbraccio, così come donare un sorriso, non costa nulla ma ha effetti benefici sia per chi lo dona che per chi lo riceve.

9) Un pomeriggio in ascolto

Da quanto tempo non vi dedicate all'ascolto davvero attento, e con un reale coinvolgimento, delle storie che le vostre mamme hanno da raccontare, delle loro preoccupazioni, dei loro sogni e delle loro speranze? Probabilmente è ciò che vorreste che le vostre mamme facessero con voi, ma proprio come voi sono sempre molto impegnate. Dedicate il pomeriggio della Festa della Mamma, e non solo, all'ascolto reciproco.

10) Un barattolo di pasta madre

Come sapete, la pasta madre non si compra: la si regala o la si riceve in dono. Altrimenti basta avere a disposizone soltanto acqua e farina per preparare in casa la pasta madre in pochi giorni e praticamente a costo zero. Siete ancora in tempo per andare a cercare qualcuno che vi regali della pasta madre prima della festa della mamma. Qui tutte le istruzioni.

Marta Albè