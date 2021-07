Come la pandemia ha fatto schizzare gli sprechi alimentari, ma incentivato packaging più sostenibili

Sprechi alimentari, un problema globale che però durante la pandemia è aumentato in modo evidente. Lo rivela una nuova ricerca promossa dall’Osservatorio Metronomo in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Secondo l’analisi, il 26% degli intervistati ha visto aumentare i propri sprechi alimentari nel corso del 2020, a causa delle chiusure ad intermittenza.

La ricerca “Spreco alimentare: l’esperienza dei produttori del Made in Italy durante la pandemia” è stata condotta somministrando un questionario a oltre 230 fornitori italiani METRO di prodotti tipici locali con due obiettivi: conoscere gli impatti della pandemia e delle conseguenti misure restrittive per il contenimento del contagio sul business dei produttori italiani dell’agroalimentare e capire se e come l’emergenza sanitaria abbia condizionato la produzione di eccedenze e sprechi alimentari per le aziende.

Un dato su tutti ha destato scalpore: il 26% degli intervistati, quindi oltre un quarto, ha dichiarato di aver registrato un aumento dei propri sprechi alimentari nel corso del 2020, a causa delle chiusure ad intermittenza e dell’incertezza generale vissuta sul mercato. Questi sprechi, visti anche dal punto di vista delle aziende, da una parte hanno avuto un impatto diretto su business e costi, ma dall’altra sono stati un’importante causa dell’aumento dei problemi ambientali.

Questo aspetto si avvalora ulteriormente se si considera il livello di incremento degli sprechi. Infatti per 44% delle aziende che hanno registrato un incremento di spreco alimentare, tale incremento è cresciuto in modo significativo, ovvero in un range tra il 6 e il 15%.

Il dato che emerge in modo evidente arriva da quel 26,18% di intervistati che dichiara di aver aumentato lo spreco alimentare nel corso del 2020, – commenta il professor Fabio Iraldo della Scuola Superiore Sant’Anna. E – aggiunge – per questi produttori si osserva un incremento significativo (tra il 5 e il 15%) dello spreco. Le cause? Sicuramente i lockdown e le restrizioni sul mercato dei consumi fuori casa che hanno costretto i produttori, laddove possibile, a spostarsi su segmenti di mercato alternativi, non sempre facili e immediati da individuare. Rilevanti inoltre gli impatti diretti sulle loro attività, come la complessità nel gestire il personale e la logistica in uno scenario incerto e in costante cambiamento .

Tante sono state le azioni che le aziende intervistate stanno cercando di mettere in campo per cercare di prevenire la produzione di eccedenze e, se presenti, di fare in modo che non diventino uno spreco, dalla logistica con volumi ridotti di prodotto (aumentata del 21% rispetto al periodo pre pandemia) alla maggiore attenzione ai formati e al packaging da parte dei produttori.

Il packaging

Se da una parte la cattiva notizia è che la pandemia abbia portato a una riduzione della produzione e delle vendite lungo la filiera agroalimentare di prodotti tipici nazionali, insieme all’aumento degli sprechi, essa è stata anche un importante driver per l’ottimizzazione e la riduzione dei packaging che ha riguardato il 42% delle aziende intervistate. All’interno del campione circa il 23% degli intervistati ha dichiarato di aver colto l’occasione di rinnovare i materiali delle confezioni per adottare packaging più sostenibili necessità che, per il 25% degli intervistati, è arrivata per rispondere al bisogno dei loro clienti.

