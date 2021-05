Spazzatura in passerella: sfilano gli abiti creati dai rifiuti di plastica raccolti per le strade di Lagos #TrashionShow

Il Trashion Show è un evento provocatorio organizzato dagli attivisti della onlus Green Fingers Garden sul tema dei danni della plastica

Esohe Ozigbo, una giovanissima attivista ambientale, sfila in passerella insieme alle sue compagne, indossando vestiti fatti di sacchetti di plastica nella città di Lagos, Nigeria.

Ozigbo e gli altri volontari della onlus Green Fingers Garden cuciono la plastica ai tessuti per creare capi che indossano durante il “Trashion Show”. Questo evento provocatorio, che gioca sulla crasi delle parole inglesi “Trash” (spazzatura) e “Fashion”, è una manifestazione finalizzata a sensibilizzare gli abitanti della città sul tema del riciclo e dei problemi generati dai rifiuti che invadono la metropoli.

La giovane attivista ha dichiarato a Reuters:

Il Trashion Show significa molto per me, lo faccio da anni ed è come un modo per mostrare a tutti cosa possiamo fare con la spazzatura che scartiamo. Siamo solo adolescenti ma stiamo cercando di portare un cambiamento nel mondo.