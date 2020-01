Sneakers made in Italy dagli scarti della frutta con tanto di scatola che attira le api

View this post on Instagram

🇮🇹Una sbirciatina in fabbrica… Siamo così emozionati di condividere finalmente una delle primissime foto delle nostre sneakers, anche se non ancora finita (la suola in gomma riciclata aspetta di essere assemblata)! Ecco dov'è finito il neoprene giallo fluo che avete visto nei lavori in corso di prima. Con la nostra freccia sopra e il suo inconfondibile richiamo agli anni '90. Quanti di voi hanno già il cuore in tumulto? 😍 🇬🇧A sneak peek from the factory… We are so excited to finally share one of the very first photos of our sneakers, even if it's not finished yet (the recycled rubber sole is waiting to be assembled). Here is the fluo yellow neoprene you saw in the making-of photo before. With our arrow logo and its distinctive ‘90s inspired style. How many hearts are beating fast right now? 😍 #ideight #vegansneakers #ecosneakers #90s #90sstyle #90sfashion #90sstreetwear #90sstreetstyle #90sstreetfashion #shoemaking #madeinitaly #madeinitalyshoes #sneakers #sustainablesneakers #90sinspired #scarpeitaliane #scarpemadeinitaly #neoprene #fluocolors #sustainableshoes #sustainablefashionrocks #ethicalfashionrocks #sustainablefashion #ethicalfashion #veganfashion #veganfashionrocks #veganstyle #modavegana #stilevegano