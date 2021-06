Le suole di queste sneackers vegane sono realizzate con i palloncini scoppiati raccolti nell’ambiente

Dove finiscono i palloncini? Di certo non avevamo mai pensato di indossarli! Le nuove scarpe Nuven rappresentano comfort e sostenibilità

Vi abbiamo raccontato da poco di come i palloncini rappresentino una minaccia per l’ambiente, mettendo a rischio la vita degli animali o finendo per inquinare boschi, spiagge e oceani. Di fronte a questo problema, Undo for Tomorrow, una start up portoghese, ha creato le Nuven, delle sneakers 100% vegane, le cui suole sono realizzate con palloncini riciclati e vecchi pneumatici. (LEGGI anche: Dove finiscono i palloncini? Dispersi nell’ambiente, inquinano spiagge, boschi e mari. Le immagini che non vorresti vedere)

È proprio la combinazione di questi due “scarti” a donare resistenza e grande flessibilità alle scarpe. La fodera poi è realizzata esclusivamente in bambù, il puntale con gomma sostenibile e la tomaia è fatta con una pelle scamosciata morbida realizzata in plastica riciclata con un rivestimento idrorepellente, che rende queste scarpe perfette per qualsiasi condizione atmosferica.

Design, confort e sostenibilità

La vendita delle scarpe da ginnastica non avviene in un e-commerce. Infatti, per evitare la sovrapproduzione e la creazione di troppi rifiuti, l’azienda le sta rendendo disponibili attraverso la pagina di crowdfunding di Indiegogo proprio per fare in modo che vengano prodotte solo le quantità sufficienti per soddisfare la domanda degli acquirenti.

Come azienda vogliamo cambiare il modo in cui le persone guardano alla “spazzatura” e dimostrare che i materiali recuperati e riciclati sono degni quanto quelli nuovi”, si legge sulla loro campagna di crowdfunding.

Fortunatamente negli ultimi tempi stiamo osservando come alcune realtà dell’industria della moda stia adottando una maggiore consapevolezza ambientale e cruelty free nei suoi diversi cicli di produzione. Le sneakers di Undo for Tomorrow sono un’alternativa sostenibile per consumatori responsabili. Indossare degli “scarti” non è mai stato così comodo, eco-friendly e fashion.

