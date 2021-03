Le nuove sneaker vegan di Jason Momoa sono fatte con le alghe e ti faranno dire “le voglio”

Jason Momoa sta salvando il pianeta con sneakers vegane biodegradabili realizzate con alghe.

Il marchio di abbigliamento da arrampicata So iLL rilascerà una nuova linea di scarpe vegane realizzata in collaborazione con l’attore Jason Momoa, famoso non solo per Aquaman e Game of Thrones, ma anche per il suo impegno in favore dell’ambiente.

La collezione iLL x On The Roam presenta due colorazioni, viola e lavanda, di sneakers vegane realizzate con materiali sostenibili. Si parte con la tomaia in cotone biologico, uno strato superiore di sughero e suole biodegradabili. Le solette, invece, sono realizzate con alghe. Le scarpe, che fanno parte di una collezione più ampia che include borse realizzate con bottiglie riciclate, sono già disponibili per il preordine e inizieranno a essere spedite da giugno.

“Un nuovo modo di girovagare. Stiamo introducendo due nuovi modelli in edizione limitata come parte della collezione So iLL x On The Roam, di Jason Momoa. Le Unity Purple e Yaya Lavender Roamers presentano una tomaia in cotone biologico, solette di alghe @bloomfoam con uno strato superiore di sughero e suole biodegradabili. Siamo tutti sulla stessa barca”, si legge su un post su Instagram.

Chi di voi non lo vorrebbe? Ehm, la vorrebbe, La calzatura, ovviamente!