Sai perché tutte le scarpe sportive hanno un piccolo foro all’altezza della caviglia?

Forse non ci avrai fatto caso, ma tutte le sneakers posseggono sui lati questo forellino che ha una funzione precisa

Che sia per praticare sport ad alti livelli, passeggiare all’aria aperta, portare a spasso il cane o semplicemente fare dei servizi, le scarpe da ginnastica sono un must che non manca in nessun armadio, o meglio scarpiera.

Se però ad ogni pratica ne corrisponde un paio specifico, c’è un elemento che possiedono proprio tutte le sneakers: un foro piccolissimo che si trova ai lati, sopra quelli appositi per i lacci, all’altezza della nostra caviglia.

Ci hai mai fatto caso? Forse sì, oppure forse sei talmente abituato a vederlo che non ti sei mai chiesto il perché della sua presenza. Quell’occhiello però non è casuale o estetico, ma ha motivo di essere lì per una particolare funzione a cui adempie.

Serve infatti ad evitare che il tallone slitti durante l’attività, mantenendolo fermo nella scarpa grazie ai lacci ben saldi. Maggiore è la tensione, più il tallone rimarrà al suo posto. Per allacciare le scarpe in questo modo esiste una tecnica chiamata per l’appunto heel lock – blocco del tallone.

Questa tecnica può essere adottata da chiunque, non solo dagli sportivi e se non l’hai mai provata, un tentativo non costa nulla; magari sentirai da subito la differenza.

