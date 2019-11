Ricami e patch: una soluzione green per personalizzare le divise di un’azienda

Hai mai pensato che potresti contribuire ad un mondo più pulito e sostenibile… a partire dall’uso di patch personalizzate per le tue divise aziendali? Se, a prima vista, tutto ciò ti sembra strano, non preoccuparti: chiariremo tutto in questo articolo, realizzato grazie alla collaborazione dell’azienda produttrice di patch e toppe personalizzate Centro Ricami.

Il tema dell’ambiente è, oggi più che mai, caro ad un numero sempre crescente di persone: in un simile scenario, adottare scelte consapevoli in fatto di consumo e produzione è quantomeno il minimo, anche quando si parla di prodotti apparentemente di nicchia, come le divise e gli indumenti da lavoro.

L’utilizzo di un abbigliamento professionale è comune, infatti, alle piccole e grandi aziende, sia per ragioni puramente pratiche (ad esempio, l’obbligo di rispettare specifiche norme igieniche e di sicurezza, come nel settore della ristorazione o nei supermercati), sia per un fatto di marketing e comunicazione.

È risaputo che tendiamo a fidarci maggiormente di ciò che conosciamo, ed è per questo che negozi e aziende puntano a creare un senso di familiarità con la clientela, ad instaurare un rapporto duraturo e di fiducia, dunque ad essere facilmente riconoscibili, anche mediante un semplice logo sulla camicia!

Le divise indossate dal personale sono composte, solitamente, da una t-shirt, una polo o una camicia con il logo del brand stampato sul davanti, ed eventualmente da una felpa o un paio di pantaloni, ma c’è chi sceglie una soluzione più duratura e, di conseguenza, che un impatto minore sul nostro ecosistema.

Al posto di un logo o una scritta stampata, infatti, è possibile applicare delle patch personalizzate, ovvero una o più ‘toppe’ ricamate in tessuto (preferibilmente di origine naturale, come il cotone o la seta), che vengono successivamente cucite o incollate a caldo sull’indumento in questione.

Perché le patch personalizzate hanno un minore impatto ambientale? Innanzitutto, perché vengono realizzate con materiali non nocivi né per l’uomo, né per la natura: niente inchiostri o tinture, ma soltanto del semplice tessuto, che viene lavorato con tecniche artigianali e, poi, cucito a mano.

In secondo luogo, le patch personalizzate ricamate hanno una durata maggiore, rispetto a qualsiasi tipologia di stampa: non stingono, non si rovinano, non perdono brillantezza in seguito a vari lavaggi. Pertanto, anche la divisa stessa potrà essere utilizzata per un lasso di tempo più lungo.

In un’epoca caratterizzata dalla produzione di una moltitudine di rifiuti tessili, anche per via del cosiddetto fast-fashion, riutilizzare più volte gli stessi indumenti è un ottimo modo per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente ed evitare di sprecare risorse che potrebbero essere impiegate altrove.

Un terzo aspetto che merita di essere menzionato è la possibilità di riciclare, a loro volta, le patch personalizzate, applicandole su un’eventuale nuova linea di camici o divise: basta scegliere, infatti, una tipologia rimovibile, come le toppe in velcro utilizzate da numerose associazioni umanitarie.

In questo modo, se per qualche ragione l’azienda decide di creare una nuova collezione di t-shirt, felpe o camicie per il proprio staff, non dovrà commissionare anche nuove stampe o etichette: basterà rimuovere le patch dalle ‘vecchie’ divise e applicarle sui nuovi indumenti… e il gioco è fatto!

Insomma, bastano dei piccoli accorgimenti per evitare sprechi che, al giorno d’oggi, non dovrebbero essere più tollerati. Dunque, se stai pensando di creare una linea di magliette per i tuoi impiegati e vorresti optare per una soluzione green, perché non puntare su patch personalizzate ricamate?

Ovviamente, le toppe ricamate possono essere utilizzate non solo su maglie, polo e t-shirt da lavoro, bensì su ogni genere di divisa: dai camici indossati da infermieri, estetiste, OSS o in erboristeria alle tute per il personale di un’officina meccanica, di uno stabilimento industriale o di una ditta di spedizioni.

E, perché no, anche nel campo della ristorazione, dove l’immagine aziendale – si sa – è un aspetto a dir poco essenziale: potrai, dunque, creare delle toppe in cotone o altro tessuto con il marchio della tua trattoria ed applicarle sulle divise del personale di sala (camerieri, caposala) e della cucina.

Dunque, basta solo un pizzico di creatività per dare una nuova immagine, accattivante e al passo con i tempi, alla tua azienda, senza rinunciare a mettere al primo posto la salvaguardia dell’ambiente: una sfida che sempre più imprenditori hanno deciso di accettare per il futuro del nostro Pianeta.