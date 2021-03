Indossare un reggiseno troppo stretto è, prima di tutto, fastidioso, poi, può anche essere causa di dolore localizzato, intorno al busto e alle spalle, e rossore cutaneo.

E’ fondamentale, quindi, trovare ma soprattutto capire qual è la taglia di reggiseno più giusta e adatta per te.

Il motivo? Una misura sbagliata può causare disagio e fastidio; in più, un reggiseno troppo ampio che non aderisce bene, non dà sostegno; mentre, troppo aderente può addirittura limitare i movimenti.

I segnali di un reggiseno troppo stretto

Ecco alcuni segnali per capire se un reggiseno fa per noi oppure no:

La pelle è irritata : come detto in precedenza, un reggiseno molto aderente può causare varie problematiche alla pelle, come rossore, bruciore, irritazioni e prurito; nei casi più gravi e in caso di pelle reattiva si può manifestare anche orticaria, follicolite e dermatite. Secondo Heather Downes, MD , dermatologa certificata e fondatrice di Lake Forest Dermatology: “Quando gli indumenti stretti sfregano la pelle, possono causare sudorazione eccessiva, irritazione e infiammazione dei follicoli piliferi. In questo modo, batteri e funghi possono penetrare più facilmente, causando infezioni“.

Secondo , dermatologa certificata e fondatrice di Lake Forest Dermatology: “Quando gli indumenti stretti sfregano la pelle, possono causare sudorazione eccessiva, irritazione e infiammazione dei follicoli piliferi. In questo modo, batteri e funghi possono penetrare più facilmente, causando infezioni“. Può comparire il reflusso : la comparsa del reflusso acido può essere un altro sintomo di reggiseno troppo stretto; la causa? Gli indumenti molto aderenti tendono a fare pressione nella zona addominale e, di conseguenza, possono causare reflusso acido.

Puoi avere dolore nella parte alta del corpo: in questo caso, tutto dipende dalle spalline eccessivamente strette che possono portare dolore alla schiena e alle spalle; inoltre, le spalline che sfregano in continuazione sulla pelle causano lesioni cutanee, che possono arrivare anche a sanguinare.

Come scegliere il reggiseno giusto

Scegliere il reggiseno della taglia giusta è importante per la salute, ma anche per una maggiore comodità e comfort.

Di seguito alcuni utili consigli per scegliere il modello di bra perfetto.

La fascia non dovrebbe risultare né troppo stretta né troppo larga. Meglio optare per un modello con fascia ferma e morbida intorno al busto. Attenzione massima alle coppe, che dovrebbero avvolgere e sollevare il seno, senza stringere e “strizzare”. E’ importante anche che non siano troppo ampie, perché devono garantire un buon sostegno. Misura il sottoseno con un metro, senza stringerlo troppo; dopo di che procedi misurando il busto sempre senza “strizzare” troppo la pelle.

In questo modo, riuscirai a ottenere una misura di reggiseno adatta per te, non troppo larga ma nemmeno troppo stretta, in grado di sostenere senza strizzare.

Ti potrebbero anche interessare: