In questo laboratorio orafo puoi realizzare tu stesso i tuoi gioielli, con oro riciclato!

Per il vostro matrimonio, una laurea, la nascita di un bambino o un momento che riteniate speciale, in circa 4 ore vivrete una delle esperienze più emotive e significative, creando un ricordo indissolubile.

L’amore racchiuso in un gioiello realizzato con le vostre mani, è questa l’esperienza unica e magica offerta da Calma handmadexperience, un progetto innovativo e romantico per tutti coloro che vorrebbero creare per sé stessi o insieme alle persone amate un vero gioiello personalizzato e incidere un ricordo per sempre. (LEGGI anche: Chi semina raccoglie: gli eco-gioielli made in Sicily per ritornare alla Natura)

Le fondatrici Cristina Albani e Marzia Alessandrini aprono le porte del loro laboratorio, situato a Formello, per vivere un’esperienza diversa in cui sarete voi i protagonisti. Guidati da Marzia, orafa di professione, realizzerete i vostri gioielli, mentre la videomaker Cristina immortalerà tutto il percorso intimo.

Dalla scelta del modello e del metallo, con la possibilità di riciclare vecchi gioielli inutilizzati donandogli nuova vita, fino ad incidere una frase o i vostri nomi e fare brillare le vostre creazioni con le vostre proprie mani. Un’esperienza senza eguali, in cui l’amore diventa tangibile, non tanto per il gioiello come oggetto, ma per tutto l’insieme, in cui ogni fase del processo diventa parte della vostra storia d’amore.

Che sia da soli o insieme ad una persona amata, realizzato per l’amico del cuore, per i genitori, per il vostro matrimonio, una laurea o un momento speciale, l’obiettivo di Cristina e Marzia è sempre lo stesso: trasmettere emozioni creando un ricordo indissolubile.

