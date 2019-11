Ochis Coffee: la linea di occhiali da sole realizzati con i fondi di caffè biologico

Il caffè è una delle bevande più consumate al mondo e, come è noto, i fondi possono essere riutilizzati in molti modi. In Ucraina, però, c’è chi ha pensato di trasformarli in occhiali da sole alla moda!

Si chiama Ochis Coffe il marchio che, grazie ad una raccolta fondi su Kickstarter, è riuscito a produrre su vasta scala una linea di occhiali da sole realizzati con gli scarti di caffè biologico. La mente di questo brillante progetto è Max Gavrilenko che ha trovato un modo per comprimere i fondi di caffè in un composto (fatto anche di lino e di un biopolimero a base di olio vegetale) che viene poi trasformato grazie ad una macchina digitale in montature per occhiali.

La passione per gli occhiali è il lavoro di famiglia, come ha raccontato Max, il padre possedeva un negozio di ottica e un laboratorio dove il ragazzo ha studiato gli occhiali fin da piccolo. La sua passione per l’ecologia l’ha fatto avvicinare all’idea di realizzare dei nuovi modelli in grado di essere non solo belli e confortevoli ma anche più green.

Perché proprio il caffè? In realtà Max ha sperimentato prima altri ingredienti alimentari come menta, prezzemolo, grano saraceno e riso ma il caffè si è dimostrato migliore e tra l’altro, come ha dichiarato:

“Nel mondo si bevono più di 2,5 miliardi di tazze di caffè durante il giorno. Di conseguenza, un’enorme quantità di residui di caffè non viene trattata e va semplicemente sprecata. In realtà, è una quantità enorme di merce disponibile per la produzione di qualsiasi articolo. Intanto ho cominciato con gli occhiali da sole”

Adesso Gavrilenko ha lanciato una nuova collezione in cui ci sono delle migliorie rispetto a quella dello scorso anno. Le lenti sono infatti realizzate in cotone riciclato e inoltre è stato aggiunto un filtro UV per proteggere gli occhi e un rivestimento idrofobo in grado di respingere acqua e sporco.

Questi occhiali da sole innovativi, tra l’altro, hanno l’odore di una tazza di caffè appena preparata e vantano uno stile decisamente moderno. Potete conoscere meglio tutte le specifiche della linea di occhiali qui.

Gli occhiali di Max si vendono principalmente online ma anche in alcuni negozi a Kiev. Il costo va dagli 89 ai 149 dollari.

