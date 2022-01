Moda fur free: Dolce&Gabbana non userà più pellicce nelle sue collezioni

Il futuro della moda è sempre più fur free! Anche lo storico marchio italiano Dolce&Gabbana ha deciso di mettere al bando le pellicce per le sue popolarissime collezioni già a partire da quest’anno. I materiali di origine animale saranno sostituite con alternative più sostenibili e lavorate da artigiani.

Dolce&Gabbana sta lavorando per un futuro più sostenibile che non può contemplare l’uso della pelliccia animale. – spiega Fedele Usai, Group Communication&Marketing Officer di Dolce&Gabbana – L’intero sistema moda ha un importante ruolo di responsabilità sociale che deve essere promosso e incoraggiato: integreremo materiali innovativi nelle nostre collezioni e svilupperemo processi produttivi rispettosi dell’ambiente, preservando al tempo stesso il lavoro e il know-how degli artigiani.

La decisione è stata accolta con grande entusiasmo da Joh Vinding, Presidente della Fur Free Alliance, la coalizione internazionale di oltre 40 importanti organizzazioni di protezione degli animali, rappresentata in Italia dalla LAV:

“Celebriamo Dolce&Gabbana per aver terminato ogni associazione con la crudeltà delle pellicce e per essere passata a materiali più umani e innovativi. Il mondo sta cambiando e marchi come Dolce&Gabbana si stanno giustamente adattando a un consumatore in evoluzione, che vuole che le aziende prendano posizione contro la crudeltà verso gli animali e innovino per un futuro più sostenibile”.