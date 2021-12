La borsa che usa gli scarti di mela al posto della pelle ha vinto il Premio PETA come miglior borsa vegan

KIND TALK n12 with PETA! Claudia, Miomojo’s founder, has interviewed Jana Schwarz from the PETA Germany @petadeutschland’s Team. What a nice conversation it has been, rich of insights and reflections. PETA does an enormous and courageous work for the animals all around the world and we are very proud to support them. We can’t wait to read your comments!-KIND TALK n12 con PETA!Claudia, la fondatrice di Miomojo, ha intervistato Jana Schwarz del team PETA Germania @petadeutschland. È stata una bellissima conversazione, ricca di spunti ed importanti riflessioni. PETA fa un lavoro enorme e coraggioso per gli animali, in tutte le parti del mondo, e noi siamo molto onorati di sostenerli. Non vediamo l’ora di leggere nei commenti cosa ne pensiate!#miomojo #designedkind #peta #petaapproved #crueltyfree #animalsupportandrescue

Posted by Miomojo on Wednesday, December 1, 2021