Dopo le sneakers, Lidl lancia le scarpe in plastica recuperata dagli oceani

Lidl è pronta a rimetterci ai piedi un paio di scarpe, questa volta in plastica riciclata. Se non siete riusciti ad accaparrarvi le sneakers multicolor che tanto hanno spopolato nei mesi scorsi, questa è la volta di un paio di calzature sostenibili, le prime fatte con la plastica recuperata dagli oceani. Saranno disponibili dal 6 maggio in tutti gli oltre 680 punti vendita.

Ad annunciarlo è la stessa Lidl Italia, che nell’ambito del programma “REset Plastic”, annuncia a tambur battente di impegnarsi ogni giorno a limitarne l’utilizzo nei suoi pack, negli imballi e, da oggi, con le nuove Crivit Ocean Bound, ad impiegare la plastica riciclata come materiale per dar vita a nuovi prodotti di alta qualità anche nell’ambito sportivo.

“Secondo i dati diffusi dal WWF, attualmente, la quantità di plastica prodotta supera quella che viene utilizzata e, successivamente, riciclata – si legge nella nota dell’azienda. Si stima, infatti, che in un anno vengano prodotte 396 milioni di tonnellate di plastica, 53 kg per ogni abitante del Pianeta. Di queste, solo circa il 20% viene riciclato mentre una parte consistente termina la propria vita in mare dove, già oggi, sono presenti oltre 150 milioni di tonnellate di rifiuti plastici“.

Le nuove scarpe sportive Crivit sono prodotte con il 100% di plastica riciclata: il 75% della loro componente tessile, a maglie traspiranti, nasce da bottiglie PET convenzionalmente riciclate, mentre il restante 25% impiega la cosiddetta “Ocean Bound Plastic”, ovvero rifiuti plastici raccolti da spiagge, isole o zone costiere, in questo caso dell’Asia.

Per ogni paio di scarpe Crivit è stato recuperato, riciclato e trasformato l’equivalente, in base alla taglia, di 11 fino a 16 bottiglie di plastica PET.

Il prezzo? le scarpe sostenibili Crivit saranno disponibili per tutta la famiglia in tre varianti colore (nero, rosa e grigio) al prezzo di 14,99€ per i modelli per adulti e di 12,99€ per i bambini.

Fonte: LIDL

Leggi anche: