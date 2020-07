Un letto in un campo di grano: la moda sfila nei campi con Jacquemus

Sembra dire: “L’amore è una cosa semplice” quel letto in un campo di grano che spicca nella sfilata di Simon Porte Jacquemus, la prima dopo lo stop imposto dal coronavirus, dal titolo, per l’appunto ‘L’Amour’. L’immagine è stata catturata e diffusa sui social anche da fotografi professionisti e lancia un messaggio potentissimo.

La collezione primavera-estate 2021 dal titolo ‘L’Amour’ è stata presentata nel Parco Naturale Regionale di Vexin, a 45 minuti da Parigi. Complice l’intenzione di svolgere l’evento all’aperto per incontrare le restrizioni dovute alla pandemia, il risultato è un trionfo della natura con la quale l’uomo può e deve vivere, facendone parte.

I modelli sfilano a serpentina nei campi e l’immagine del letto in mezzo al grano, che rieccheggia Van Gogh, sembra dire: “Fermi tutti: l’amore è una cosa semplice, è qui, in mezzo alla natura”. “Campo di grano, poesia di un amore profano”, lo diceva anche Lucio Battisti.

Come per il concerto sull’albero di Paolo Fresu previsto domani 19 luglio a Perugia e quello organizzato a Barcellona per sole piante dello scorso 22 giugno, anche Jacquemus invita a un ritorno alla normalità che non dimentichi da dove veniamo e a chi dobbiamo rispetto.

Giorgio Armani, in piena pandemia, aveva scritto una lettera indirizza al mondo della moda tuonando “Non voglio più lavorare così, dobbiamo rallentare e fermare gli sprechi”.

L’arte dunque si unisce alla scienza in un unico grido: torniamo ad amare la natura.

Fonti di riferimento: jeannedamas/Istagram / Simon Porte Jacquemus

